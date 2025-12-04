Förlustsviten bruten för HV 71 – efter 4–3 mot Skellefteå AIK

HV 71 vann med 4–3 mot Skellefteå AIK

Hugo Pettersson avgjorde för HV 71

HV 71:s åttonde seger för säsongen

4–3 (2–1, 2–1, 0–1) slutade matchen i SHL mellan HV 71 och gästande Skellefteå AIK. Det betyder att HV 71 äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

När HV 71 och Skellefteå AIK senast gjorde upp var Skellefteå AIK klart bättre och vann med hela 8–3. Nu kom alltså revanschen för HV 71.

HV 71–Skellefteå AIK – mål för mål

Skellefteå AIK tog ledningen i början av första perioden genom Rickard Hugg.

Därefter fixade HV 71:s Hugo Fransson och Justin Glenn Kloos att laget vände underläge till ledning med 2–1.

HV 71 gjorde 3–1 genom Jonathan Ang efter 2.07 i andra perioden.

Skellefteå AIK reducerade dock till 3–2 genom Mikkel Aagaard med 2.44 kvar att spela av perioden.

Efter 17.40 gjorde HV 71 4–2 genom Hugo Pettersson.

17.23 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK:s Oscar Lindberg framspelad av Rickard Hugg och Jonathan Pudas och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Skellefteå AIK.

Det här var HV 71:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK:s femte uddamålsförlust.

Skellefteå AIK:s nya tabellposition är tredje plats medan HV 71 är på 13:e plats.

På lördag 6 december 15.15 spelar HV 71 hemma mot Malmö och Skellefteå AIK hemma mot Växjö.

HV 71–Skellefteå AIK 4–3 (2–1, 2–1, 0–1)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (0.49) Rickard Hugg (Mikkel Aagaard, Jonathan Pudas), 1–1 (13.39) Hugo Fransson (Jonathan Ang, Nikola Pasic), 2–1 (13.55) Justin Glenn Kloos (Riley Woods, Oskar Stål-Lyrenäs).

Andra perioden: 3–1 (22.07) Jonathan Ang (Niklas Hansson, Nikola Pasic), 3–2 (37.16) Mikkel Aagaard (Emil Djuse, Oscar Lindberg), 4–2 (37.40) Hugo Pettersson (Lukas Rousek, Hugo Fransson).

Tredje perioden: 4–3 (57.23) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Jonathan Pudas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Skellefteå AIK: 3-0-2

Nästa match:

HV 71: IF Malmö Redhawks, hemma, 6 december

Skellefteå AIK: Växjö Lakers HC, hemma, 6 december