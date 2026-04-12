Förlustsviten bruten för Florida – efter 6–2 mot Toronto

2–6 (0–2, 2–1, 0–3) slutade matchen i NHL mellan Toronto och gästande Florida. Det betyder att Florida äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

Florida började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 23 sekunder slog Eetu Luostarinen till på passning från Mackie Samoskevich. Efter 5.32 slog Cole Reinhardt till efter pass från Donovan Sebrango och Vinnie Hinostroza och ökade ledningen till 0–2.

Florida ökade ledningen till 0–3 genom Tomas Nosek efter 1.32 i andra perioden.

Toronto reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom William Nylander och William Nylander i andra perioden.

Även i tredje perioden var Florida starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Mackie Samoskevich, A.J Greer och Tomas Nosek och avgjorde matchen.

Mackie Samoskevich och Eetu Luostarinen gjorde båda ett mål och två assist för Florida.

Toronto har fem förluster och 12–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har en vinst och fyra förluster och 16–25 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Toronto och Florida den här säsongen. Toronto Maple Leafs vann de två första mötena. Florida Panthers vann senast lagen möttes.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 14 april. Då möter Toronto Dallas i Scotiabank Arena 01.30. Florida tar sig an NY Rangers hemma 01.00.

Toronto–Florida 2–6 (0–2, 2–1, 0–3)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (0.23) Eetu Luostarinen (Mackie Samoskevich), 0–2 (5.32) Cole Reinhardt (Donovan Sebrango, Vinnie Hinostroza).

Andra perioden: 0–3 (21.32) Tomas Nosek (Marek Alscher), 1–3 (30.55) William Nylander (John Tavares, Easton Cowan), 2–3 (33.16) William Nylander.

Tredje perioden: 2–4 (44.13) Mackie Samoskevich (A.J Greer, Eetu Luostarinen), 2–5 (55.56) A.J Greer (Eetu Luostarinen, Mackie Samoskevich), 2–6 (58.07) Tomas Nosek (Noah Gregor).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 0-1-4

Florida: 1-1-3

Nästa match:

Toronto: Dallas Stars, hemma, 14 april 01.30

Florida: New York Rangers, hemma, 14 april 01.00