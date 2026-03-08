Förlustsviten bruten för Calgary – efter 5–4 mot Carolina

Seger för Calgary med 5–4 mot Carolina

Calgarys avgörande efter 59.48.

Joel Farabee tvåmålsskytt för Calgary

5–4 (0–1, 3–0, 2–3) slutade matchen i NHL mellan Calgary och gästande Carolina. Det betyder att Calgary äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

Joel Farabee gjorde två mål för Calgary

Seth Jarvis gjorde 1–0 till Carolina efter bara 44 sekunder efter förarbete från Andrej Svetjnikov och Sebastian Aho.

Calgary gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Calgary startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 3–1 till 4–1. Men Carolina svarade och gjorde 4–3.

Därefter var det dock Calgary som avgjorde. Laget gjorde 5–3 med tre minuter kvar att spela genom Joel Farabee på pass av Morgan Frost. Carolina hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–4.

Carolinas Sebastian Aho hade tre assists. Joel Farabee stod för tre poäng, varav två mål för Calgary och Morgan Frost gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Lagens första möte för säsongen vann Carolina med 1–0 efter förlängningsspel .

Carolina möter Pittsburgh hemma i Lenovo Center samma tid.

Calgary–Carolina 5–4 (0–1, 3–0, 2–3)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (0.44) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov, Sebastian Aho).

Andra perioden: 1–1 (20.19) Ryan Strome (Olli Maeaettae, Martin Pospisil), 2–1 (24.11) Joel Farabee (Morgan Frost, Blake Coleman), 3–1 (27.06) Morgan Frost (Zayne Parekh, Ryan Strome).

Tredje perioden: 4–1 (42.24) Blake Coleman (Joel Farabee), 4–2 (44.41) Sean Walker (Taylor Hall, Sebastian Aho), 4–3 (45.43) Alexander Nikisjin (Sebastian Aho, Seth Jarvis), 5–3 (57.42) Joel Farabee (Morgan Frost), 5–4 (59.48) Andrej Svetjnikov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 1-1-3

Carolina: 3-0-2

Nästa match: