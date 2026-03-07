Förlustsviten bruten för Brooklyn Tigers UHF U18 – efter 6–5 mot Lycksele SK U18

Brooklyn Tigers UHF U18 vann med 6–5 efter förlängning

Lowe Englund matchvinnare för Brooklyn Tigers UHF U18

Andra raka förlusten för Lycksele SK U18

6–5 (2–0, 2–4, 1–1, 1–0) efter förlängning slutade matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr mellan Brooklyn Tigers UHF U18 och gästande Lycksele SK U18. Det betyder att Brooklyn Tigers UHF U18 äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.

Lowe Englund slog till 2.04 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Brooklyn Tigers UHF U18–Lycksele SK U18 – mål för mål

Brooklyn Tigers UHF U18 tog ledningen efter fem minuter genom David Blanck. Laget ökade också ledningen till 2–0 genom Frans Hellberg på passning från Alfred Söderholm efter 6.02.

I andra perioden var det i stället Lycksele SK U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 4–4.

16.47 in i tredje perioden slog Fabian Vernersson till framspelad av Bror Söder Jonsson och Eliaz Stenvall Holmlund och gav laget ledningen. Brooklyn Tigers UHF U18 kvitterade till 5–5 med 1.08 kvar att spela genom Rasmus Wuopio på pass av Alfred Söderholm och Wilmer Nilsson.

I förlängningen tog det 2.04 innan Brooklyn Tigers UHF U18 också avgjorde till 6–5. Matchvinnare för hemmalaget blev Lowe Englund, framspelad av Elis Lundborg.

Fabian Vernersson gjorde ett mål för Lycksele SK U18 och två assist.

Brooklyn Tigers UHF U18 har en seger och fyra förluster och 14–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lycksele SK U18 har två vinster och tre förluster och 17–17 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Lycksele SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Brooklyn Tigers UHF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 8 mars möter Brooklyn Tigers UHF U18 Bodens HF U18 hemma i Lulebohallen 14.00 medan Lycksele SK U18 spelar borta mot Clemensnäs HC U18 17.15.

Brooklyn Tigers UHF U18–Lycksele SK U18 6–5 (2–0, 2–4, 1–1, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (5.01) David Blanck, 2–0 (6.02) Frans Hellberg (Alfred Söderholm).

Andra perioden: 3–0 (21.58) Kevin Latvala, 4–0 (27.23) Elis Lundborg (Viktor Jonsson), 4–1 (29.16) Bror Söder Jonsson (Fabian Vernersson), 4–2 (32.06) Melvin Lindberg, 4–3 (34.38) Wilmer Wännberg (Emil Stenman, Melvin Lindberg), 4–4 (39.57) Eliaz Stenvall Holmlund (Elias Aljowi, Fabian Vernersson).

Tredje perioden: 4–5 (56.47) Fabian Vernersson (Bror Söder Jonsson, Eliaz Stenvall Holmlund), 5–5 (58.52) Rasmus Wuopio (Alfred Söderholm, Wilmer Nilsson).

Förlängning: 6–5 (62.04) Lowe Englund (Elis Lundborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-1-3

Lycksele SK U18: 2-2-1

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Bodens HF, hemma, 8 mars 14.00

Lycksele SK U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 8 mars 17.15