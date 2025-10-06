Förlust för Väsby mot IFK Täby HC trots comeback

IFK Täby HC vann med 5–4 mot Väsby

Tim Münger matchvinnare för IFK Täby HC

Väsby nu fjärde, IFK Täby HC på tredje plats

Väsby förlorade mötet med IFK Täby HC hemma med 4–5 (2–3, 1–1, 1–1) i första matchen i U20 Div 1 östra A herr på måndagen. Det trots att laget gjorde två raka mål och kom tillbaka från underläge 2–4 till 4–4 i tredje perioden.

Väsby–IFK Täby HC – mål för mål

IFK Täby HC dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 9.15 i andra perioden gjorde IFK Täby HC 2–4 genom Viktor Westerlund.

Väsby reducerade dock till 3–4 genom Kalle Forslund efter 14.58 av perioden. Väsby kvitterade också till 4–4 genom Axel Blom i början av tredje perioden i tredje perioden.

IFK Täby HC kunde dock avgöra till 4–5 efter 5.49 i tredje perioden genom Tim Münger.

Axel Blom gjorde två mål för Väsby och spelade dessutom fram till ett mål och Kalle Forslund stod för ett mål och två assists.

Lagen möts på nytt i Tibble Ishall den 1 november.

I nästa match möter Väsby Järfälla hemma på måndag 13 oktober 19.00. IFK Täby HC möter Wings HC Arlanda onsdag 8 oktober 20.05 hemma.

Väsby–IFK Täby HC 4–5 (2–3, 1–1, 1–1)

U20 Div 1 östra A herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (4.49) Adam Lexmark, 0–2 (8.30) Gustavs Sparinskis (Carl Werdenhoff, Kristofers Riekstins), 1–2 (13.19) Axel Blom (Kalle Forslund, Douglas Robert), 1–3 (15.59) Carl Werdenhoff (Adam Lexmark, Hugo Vrethammar), 2–3 (17.50) Kasper Lindström (Axel Blom, Kalle Forslund).

Andra perioden: 2–4 (29.15) Viktor Westerlund (Vilgot Rietz, Eddie Franzén), 3–4 (34.58) Kalle Forslund (Gustav Bryvall).

Tredje perioden: 4–4 (40.32) Axel Blom (Kasper Lindström), 4–5 (45.49) Tim Münger (Markus Malmgren, Sebastian Falck).

Nästa match:

Väsby: Järfälla HC, hemma, 13 oktober

IFK Täby HC: Wings HC Arlanda, hemma, 8 oktober