Förlängningsseger för Wings HC Arlanda mot Hammarby J20

Wings HC Arlanda vann med 2–1 efter förlängning

Wings HC Arlandas tionde seger på de senaste tio matcherna

Oscar Bröms Strengbom avgjorde för Wings HC Arlanda

Matchen mellan hemmalaget Wings HC Arlanda och gästande Hammarby J20 i U20 allettan östra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Wings HC Arlanda avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Oscar Bröms Strengbom blev matchhjälte för Wings HC Arlanda med sitt mål i förlängningen.

Därmed har Wings HC Arlanda vunnit elva matcher i rad i U20 allettan östra.

Segeltorp nästa för Wings HC Arlanda

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

14.57 in i andra perioden gjorde Wings HC Arlanda 1–0 genom Filip Nyberg på passning från Erik Wickström och Isac Harju. Efter 18.34 i andra perioden nätade Pierre Lindström framspelad av Teodor Birkeland och Joel Sundqvist Bastos och kvitterade för Hammarby J20.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Matchvinnare för hemmalaget Wings HC Arlanda blev Oscar Bröms Strengbom som 2.02 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Lagens första möte för säsongen vann Wings Arlanda med 4–2.

I nästa match, måndag 16 februari möter Wings HC Arlanda Segeltorp borta i Segeltorpshallen 19.00 medan Hammarby J20 spelar hemma mot Haninge Anchors 19.45.

Wings HC Arlanda–Hammarby J20 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 allettan östra, Pinbackshallen

Andra perioden: 1–0 (34.57) Filip Nyberg (Erik Wickström, Isac Harju), 1–1 (38.34) Pierre Lindström (Teodor Birkeland, Joel Sundqvist Bastos).

Förlängning: 2–1 (62.02) Oscar Bröms Strengbom (Filip Nyberg, Emil Sahlman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings HC Arlanda: 5-0-0

Hammarby J20: 2-1-2

Nästa match:

Wings HC Arlanda: Segeltorps IF, borta, 16 februari 19.00

Hammarby J20: Haninge Anchors HC, hemma, 16 februari 19.45