Förlängningsseger för Wings HC Arlanda mot Hammarby J20
- Wings HC Arlanda vann med 2–1 efter förlängning
- Wings HC Arlandas tionde seger på de senaste tio matcherna
- Oscar Bröms Strengbom avgjorde för Wings HC Arlanda
Matchen mellan hemmalaget Wings HC Arlanda och gästande Hammarby J20 i U20 allettan östra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Wings HC Arlanda avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Oscar Bröms Strengbom blev matchhjälte för Wings HC Arlanda med sitt mål i förlängningen.
Därmed har Wings HC Arlanda vunnit elva matcher i rad i U20 allettan östra.
Segeltorp nästa för Wings HC Arlanda
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
14.57 in i andra perioden gjorde Wings HC Arlanda 1–0 genom Filip Nyberg på passning från Erik Wickström och Isac Harju. Efter 18.34 i andra perioden nätade Pierre Lindström framspelad av Teodor Birkeland och Joel Sundqvist Bastos och kvitterade för Hammarby J20.
I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.
Matchvinnare för hemmalaget Wings HC Arlanda blev Oscar Bröms Strengbom som 2.02 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.
Lagens första möte för säsongen vann Wings Arlanda med 4–2.
I nästa match, måndag 16 februari möter Wings HC Arlanda Segeltorp borta i Segeltorpshallen 19.00 medan Hammarby J20 spelar hemma mot Haninge Anchors 19.45.
Wings HC Arlanda–Hammarby J20 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)
U20 allettan östra, Pinbackshallen
Andra perioden: 1–0 (34.57) Filip Nyberg (Erik Wickström, Isac Harju), 1–1 (38.34) Pierre Lindström (Teodor Birkeland, Joel Sundqvist Bastos).
Förlängning: 2–1 (62.02) Oscar Bröms Strengbom (Filip Nyberg, Emil Sahlman).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Wings HC Arlanda: 5-0-0
Hammarby J20: 2-1-2
Nästa match:
Wings HC Arlanda: Segeltorps IF, borta, 16 februari 19.00
Hammarby J20: Haninge Anchors HC, hemma, 16 februari 19.45
