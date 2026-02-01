Förlängningsseger för Washington mot Carolina

Washington-seger med 4–3 efter förlängning

Andra raka segern för Washington

27:e segern för Washington

Washingtons väg till seger mot Carolina hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Washington avgöra till 4–3 och ta bonuspoängen.

NY Islanders nästa för Washington

Washington stannar därmed på fjärde plats i Metropolitan division och Carolina toppar fortfarande tabellen i Metropolitan division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Washington NY Islanders hemma på tisdag 3 februari 01.00. Carolina möter Los Angeles söndag 1 februari 21.00 hemma.