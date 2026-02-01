Förlängningsseger för Washington mot Carolina
- Washington-seger med 4–3 efter förlängning
- Andra raka segern för Washington
- 27:e segern för Washington
Washingtons väg till seger mot Carolina hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Washington avgöra till 4–3 och ta bonuspoängen.
NY Islanders nästa för Washington
Washington stannar därmed på fjärde plats i Metropolitan division och Carolina toppar fortfarande tabellen i Metropolitan division.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
I nästa match möter Washington NY Islanders hemma på tisdag 3 februari 01.00. Carolina möter Los Angeles söndag 1 februari 21.00 hemma.
Den här artikeln handlar om: