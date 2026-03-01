Förlängningsseger för Väsby mot Nyköping

Väsby-seger med 4–3 efter förlängning

Julian Johansson matchvinnare för Väsby

Nyköpings andra raka förlust

Först kvitterade Hugo Di Meglio i slutminuterna och sen avgjorde Julian Johansson i förlängningen. Segerresultatet blev 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0) för Väsby mot Nyköping i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Haninge Anchors HC U18 nästa för Väsby

Väsby tog ledningen i början av första perioden genom Vincent Edlund – Ahl.

Petter Karlsson gjorde att Nyköping vände till underläget till ledning med 1–2 med två raka mål.

Efter 15.28 i andra perioden nätade Harry Teplan på pass av Isak Wahnström och Gustav Lindberg och gjorde 1–3. Väsbys Isac Vikström gjorde 2–3 efter 17.02 framspelad av Philip Israelsson och Vincent Edlund – Ahl.

Hugo Di Meglio stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med 1.16 kvar att spela assisterad av Philip Israelsson och Isac Vikström.

I förlängningen tog det 1.50 innan Väsby också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Julian Johansson, på pass av Philip Israelsson.

Väsbys Philip Israelsson hade tre assists och Isac Vikström stod för ett mål och två assists.

Med två omgångar kvar är Väsby på sjätte plats i tabellen medan Nyköping är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Nyköpings SK har tagit två segrar före den här matchen. Väsby IK HK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Väsby är Haninge Anchors HC U18. Lagen möts onsdag 4 mars 19.30 i Torvalla Ishall. Nyköping tar sig an Eskilstuna Linden Hockey hemma torsdag 5 mars 19.40.

Väsby–Nyköping 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 1–0 (2.24) Vincent Edlund – Ahl (Isac Vikström, Adam Säll), 1–1 (4.26) Petter Karlsson (Emil Hernkvist, Zach Rohdin), 1–2 (6.00) Petter Karlsson (Emil Hernkvist).

Andra perioden: 1–3 (35.28) Harry Teplan (Isak Wahnström, Gustav Lindberg), 2–3 (37.02) Isac Vikström (Philip Israelsson, Vincent Edlund – Ahl).

Tredje perioden: 3–3 (58.44) Hugo Di Meglio (Philip Israelsson, Isac Vikström).

Förlängning: 4–3 (61.50) Julian Johansson (Philip Israelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 2-0-3

Nyköping: 2-1-2

Nästa match:

Väsby: Haninge Anchors HC, borta, 4 mars 19.30

Nyköping: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 5 mars 19.40