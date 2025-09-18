Förlängningsseger för Valbo J18 mot Mora

Valbo J18 vann med 3–2 efter förlängning

Lukas Albertsson matchvinnare för Valbo J18

Valbo J18 nu åttonde, Mora på tredje plats

Valbo J18:s väg till seger mot Mora hemma i U18 regional väst herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Lukas Albertsson, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Det var första segern för Valbo J18. I premiären förlorade laget med 1–9 mot Färjestad .

Strömsbro nästa för Valbo J18

Mora tog ledningen efter 18 minuters spel, genom Albin Dahlqvist assisterad av Emil Svensson och Sebastian Taliga. Valbo J18 kvitterade till 1–1 genom Neo Rask i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 18.59 gjorde Mora 1–2 genom Sebastian Nilsson. 15.49 in i tredje perioden nätade Valbo J18:s Joakim Lindberg på pass av Douglas Jönsson och kvitterade. Matchvinnare för hemmalaget Valbo J18 blev Lukas Albertsson som 3.45 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Nästa motstånd för Valbo J18 är Strömsbro. Lagen möts torsdag 25 september 19.40 i NickBack Arena. Mora tar sig an Strömsbro borta söndag 21 september 16.45.

Valbo J18–Mora 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)

U18 regional väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (18.01) Albin Dahlqvist (Emil Svensson, Sebastian Taliga).

Andra perioden: 1–1 (23.35) Neo Rask (Vigge Öhlander), 1–2 (38.59) Sebastian Nilsson (Patric Hellström).

Tredje perioden: 2–2 (55.49) Joakim Lindberg (Douglas Jönsson).

Förlängning: 3–2 (63.45) Lukas Albertsson (Vigge Öhlander).

Valbo J18: Strömsbro IF, hemma, 25 september

Mora: Strömsbro IF, borta, 21 september