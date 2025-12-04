Förlängningsseger för Troja-Ljungby U18 mot Oskarshamn

Troja-Ljungby U18 vann med 2–1 efter förlängning

Troja-Ljungby U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Valter Elisson matchvinnare för Troja-Ljungby U18

Matchen mellan hemmalaget Troja-Ljungby U18 och gästande Oskarshamn i U18 regional syd fortsättning herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0). Valter Elisson spelade en avgörande roll för Troja-Ljungby U18 med det vinnande målet i förlängningen.

Oskarshamns tränare Philip Elander tyckte till om matchen:

– Bra bortamatch från vårt håll. Hittar spelet direkt i första och har bra spel över hela banan. I andra och tredje blir vi lite långa i vårt spel såväl med puck som utan vilket gör att vi tappar lite av den kontrollen vi har i första. Olyckligt kvitteringsmål efter lite studsande puck framför eget mål och en overtime som kan gå åt bägge håll.

Segern var Troja-Ljungby U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Olofström nästa för Troja-Ljungby U18

Oskarshamn tog ledningen efter åtta minuter genom Hugo Andersson efter förarbete från Malte Gustavsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

4.28 in i tredje perioden satte Arvid Olihn pucken framspelad av Philip Einarsson och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Troja-Ljungby U18 blev Valter Elisson som 3.32 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var Troja-Ljungby U18:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oskarshamns femte uddamålsförlust.

Med en omgång kvar är Troja-Ljungby U18 på andra plats i tabellen medan Oskarshamn är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Troja-Ljungby U18 Olofström i Stålhallen 12.00. Oskarshamn tar sig an Karlskrona hemma 14.00.

Troja-Ljungby U18–Oskarshamn 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

U18 regional syd fortsättning herr, SP Arena

Första perioden: 0–1 (8.31) Hugo Andersson (Malte Gustavsson).

Tredje perioden: 1–1 (44.28) Arvid Olihn (Philip Einarsson).

Förlängning: 2–1 (63.32) Valter Elisson (Michael Hadnagy, Arvid Olihn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Oskarshamn: 1-0-4

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Olofströms IK, borta, 7 december

Oskarshamn: Karlskrona HK, hemma, 7 december