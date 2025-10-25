Förlängningsseger för Toronto mot Buffalo

Toronto vann med 4–3 efter förlängning

Fjärde segern för Toronto

Toronto nu fjärde, Buffalo på tredje plats

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Toronto avgöra den jämna matchen hemma mot Buffalo i NHL. Slutresultatet blev 4–3.

I lagens första möte under dagen förlorade Toronto med 3–5.

Calgary nästa för Toronto

Det här var Torontos andra uddamålsseger den här säsongen.

Buffalos nya tabellposition är tredje plats medan Toronto är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Buffalo Sabres med 5–3.

Tisdag 28 oktober spelar Toronto hemma mot Calgary 23.00 och Buffalo mot Columbus hemma 23.45 i KeyBank Center.