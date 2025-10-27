Förlängningsseger för Tampa Bay mot Vegas

Tampa Bay segrade – 2–1 efter förlängning

Nikita Kutjerov avgjorde för Tampa Bay

Andra raka segern för Tampa Bay

Det blev en riktigt spännande match när Tampa Bay mötte Vegas i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Matchhjälte blev Nikita Kutjerov, som gjorde det avgörande målet 32 sekunder in i förlängningen.

Tidigare samma dag förlorade Vegas på bortaplan mot Florida med 0–3.

Tampa Bay–Vegas – mål för mål

Första perioden var jämn. Tampa Bay inledde bäst och tog ledningen genom Brandon Hagel efter 4.57, men Vegas kvitterade genom William Karlsson i slutet av perioden.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Matchvinnare för hemmalaget Tampa Bay 32 sekunder in i förlängningen blev Nikita Kutjerov med det avgörande målet i förlängningen.

Tampa Bay har två segrar och tre förluster och 11–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vegas har tre vinster och två förluster och 17–12 i målskillnad. Det här var Tampa Bays tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vegas tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Tampa Bay ligger på sjunde plats i tabellen och att Vegas fortfarande leder serien, ett poäng före Seattle.

Den 7 november möts lagen återigen, då i T-Mobile Arena.

I nästa match möter Tampa Bay Nashville borta på onsdag 29 oktober 00.45. Vegas möter Carolina tisdag 28 oktober 23.30 borta.

Tampa Bay–Vegas 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 1–0 (4.57) Brandon Hagel (Victor Hedman, Jake Guentzel), 1–1 (18.31) William Karlsson (Reilly Smith, Shea Theodore).

Förlängning: 2–1 (60.32) Nikita Kutjerov (Brandon Hagel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-1-2

Vegas: 3-1-1

Nästa match:

Tampa Bay: Nashville Predators, borta, 29 oktober

Vegas: Carolina Hurricanes, borta, 28 oktober