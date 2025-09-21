Förlängningsseger för Täby mot AIK

Täby segrade – 4–3 efter förlängning

Tim Münger tvåmålsskytt för Täby

Markus Malmgren avgjorde för Täby

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Täby avgöra den jämna matchen borta mot AIK i U18 regional öst herr. Slutresultatet blev 3–4 (1–1, 2–0, 0–2, 0–1). Matchhjälte blev Markus Malmgren, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Tim Münger gjorde två mål för Täby

Första perioden var jämn. Täby inledde bäst och tog ledningen genom Tim Münger efter 5.55, men AIK kvitterade genom Arvid Ermeskog efter 12.38. I andra perioden var det AIK som dominerade och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Rasmus Kennlöv och Neo Nordstrand Jansson. Täby reducerade och kvitterade till 3–3 genom Ruben Palmers och Tim Münger i tredje perioden. Matchvinnare för bortalaget Täby blev Markus Malmgren som 1.47 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Täbys Tim Münger stod för fyra poäng, varav två mål och Viggo Låhdö hade tre assists.

AIK vann senast lagen möttes med 8–1 i Tibble Ishall.

I nästa match, torsdag 25 september 19.40, har AIK Huddinge IK borta i Björkängshallen, medan Täby spelar hemma mot Almtuna.

AIK–Täby 3–4 (1–1, 2–0, 0–2, 0–1)

U18 regional öst herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (5.55) Tim Münger (Viggo Låhdö, Ruben Palmers), 1–1 (12.38) Arvid Ermeskog (Alexander Hedberg Bouveron, Rasmus Kennlöv).

Andra perioden: 2–1 (31.23) Rasmus Kennlöv (Victor Kumpulainen), 3–1 (39.48) Neo Nordstrand Jansson (Arvid Ermeskog).

Tredje perioden: 3–2 (40.14) Ruben Palmers (Viggo Låhdö, Tim Münger), 3–3 (54.06) Tim Münger (Viggo Låhdö, Vincent Bäckdahl).

Förlängning: 3–4 (61.47) Markus Malmgren (Vincent Bäckdahl, Tim Münger).

Nästa match:

AIK: Huddinge IK, borta, 25 september

Täby: Almtuna IS, hemma, 25 september