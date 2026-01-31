Förlängningsseger för Skellefteå AIK mot Brynäs

Skellefteå AIK segrade – 4–3 efter förlängning

Skellefteå AIK:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Mikkel Aagaard matchvinnare för Skellefteå AIK

Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av Skellefteå AIK:s Oscar Lindberg och i förlängningen kunde Skellefteå AIK avgöra den jämna matchen borta mot Brynäs i SHL genom Mikkel Aagaard efter 3. 0. Slutresultatet blev 3–4 (0–1, 3–1, 0–1, 0–1).

Brynäs–Skellefteå AIK – mål för mål

Skellefteå AIK startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 55 sekunder slog Jonathan Pudas till med assist av Rickard Hugg och Oscar Lindberg.

Brynäs gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Skellefteå AIK reducerade dock till 3–2 genom Rickard Hugg efter 19.18 av perioden.

Oscar Lindberg stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med 1.03 kvar att spela på pass av Jonathan Johnson och Jonathan Pudas.

I förlängningen tog det 3.00 innan Skellefteå AIK också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Mikkel Aagaard, framspelad av Oscar Lindberg och Jonathan Pudas.

Oscar Lindberg gjorde ett mål för Skellefteå AIK och tre assist och Jonathan Pudas stod för tre poäng, varav ett mål.

För Brynäs gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Skellefteå AIK är på andra plats.

Brynäs möter Leksand i nästa match hemma torsdag 5 februari 19.00. Skellefteå AIK möter samma dag HV 71 borta.

Brynäs–Skellefteå AIK 3–4 (0–1, 3–1, 0–1, 0–1)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (0.55) Jonathan Pudas (Rickard Hugg, Oscar Lindberg).

Andra perioden: 1–1 (20.43) Tyler Vesel (Axel Andersson, Anton Rödin), 2–1 (28.41) Robert Hägg (Axel Andersson, Jack Kopacka), 3–1 (38.53) Bobby Trivigno (Robert Hägg, Jakob Silfverberg), 3–2 (39.18) Rickard Hugg (Oscar Lindberg, Mikkel Aagaard).

Tredje perioden: 3–3 (58.57) Oscar Lindberg (Jonathan Johnson, Jonathan Pudas).

Förlängning: 3–4 (63.00) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Jonathan Pudas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-1-1

Skellefteå AIK: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: Leksands IF, hemma, 5 februari 19.00

Skellefteå AIK: HV 71, borta, 5 februari 19.00