Förlängningsseger för SDE mot Flemingsberg

Seger för SDE med 2–1 efter förlängning

Nils Pulkkinen matchvinnare för SDE

Tredje raka segern för SDE

Matchen mellan hemmalaget Flemingsberg och gästande SDE i U18 regional öst fortsättningsserie herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Matchhjälte blev Nils Pulkkinen, som gjorde det avgörande målet 25 sekunder in i förlängningen.

Flemingsberg–SDE – mål för mål

Första perioden blev mållös.

14.06 in i andra perioden gjorde SDE 1–0 genom Axel Liiv.

Efter 19.37 i andra perioden slog Ludvig Schünzel till och kvitterade för Flemingsberg. Målet var Ludvig Schünzels femte i U18 regional öst fortsättningsserie herr.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för SDE blev Nils Pulkkinen som 25 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var SDE:s tredje uddamålsseger.

Flemingsberg har nu tolv poäng efter fem spelade matcher medan SDE har åtta poäng efter fyra matcher.

När lagen möttes senast vann Flemingsbergs IK med 2–0.

Söndag 30 november 15.40 spelar Flemingsberg hemma mot Tyresö Hanviken Hockey. SDE möter Sollentuna hemma i Stockhagens Ishall torsdag 27 november 20.10.

Flemingsberg–SDE 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Visättra Ishall

Andra perioden: 0–1 (34.06) Axel Liiv, 1–1 (39.37) Ludvig Schünzel.

Förlängning: 1–2 (60.25) Nils Pulkkinen (Anton Toivola Henriksson, Ludvig Kärnström).

Nästa match:

Flemingsberg: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 30 november

SDE: Sollentuna HC, hemma, 27 november