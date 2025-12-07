Förlängningsseger för Rögle mot Frölunda

Seger för Rögle med 3–2 efter förlängning

Rögles Arvid Stolt tvåmålsskytt

Axel Järnstedt tvåmålsskytt för Frölunda

Matchen i U18 regional syd topp 6 herr mellan hemmalaget Frölunda och gästande Rögle var oavgjord vid full tid, efter Wille Lönqvists kvittering till 2–2 för Rögle med bara 1 minut kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0) genom Arvid Stolt.

Rögle hade 6 raka förluster mot Frölunda inför söndagens match.

Arvid Stolt med två mål för Rögle

Rögle tog ledningen efter 15.49 genom Arvid Stolt.

Efter 4.48 i andra perioden nätade Axel Järnstedt framspelad av Elton Mildaeus och Wiggo Forsberg och kvitterade för Frölunda.

13.14 in i tredje perioden nätade Frölundas Axel Järnstedt på nytt på pass av Viggo Hansson och gav laget ledningen.

Rögle kvitterade till 2–2 med 1.42 kvar att spela genom Wille Lönqvist på passning från Nicolai Malm och Arvid Stolt.

I förlängningen tog det 2.58 till Rögle också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Arvid Stolt. Målet var Arvid Stolts femte i U18 regional syd topp 6 herr.

Arvid Stolt gjorde två mål för Rögle och spelade fram till ett mål.

Det här var Frölundas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Rögles andra uddamålsseger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Frölunda vunnit.

Frölunda–Rögle 2–3 (0–1, 1–0, 1–1, 0–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (15.49) Arvid Stolt.

Andra perioden: 1–1 (24.48) Axel Järnstedt (Elton Mildaeus, Wiggo Forsberg).

Tredje perioden: 2–1 (53.14) Axel Järnstedt (Viggo Hansson), 2–2 (58.18) Wille Lönqvist (Nicolai Malm, Arvid Stolt).

Förlängning: 2–3 (62.58) Arvid Stolt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-1-0

Rögle: 2-0-3