Förlängningsseger för Rögle mot Färjestad

Rögle vann med 6–5 efter förlängning

Oliver Dejbjerg Larsen tvåmålsskytt för Rögle

Isak Norlin avgjorde för Rögle

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Rögle avgöra den jämna matchen borta mot Färjestad i U20 nationell södra. Slutresultatet blev 5–6 (1–0, 2–3, 2–2, 0–1). Stor matchhjälte 18 sekunder in i förlängningen blev Isak Norlin som stod för det avgörande målet.

Oliver Dejbjerg Larsen gjorde två mål för Rögle

Färjestad tog ledningen efter 15.32 genom Linus Loob Trygg på pass av Joe Wahlund.

Rögle förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Efter 1.06 i tredje perioden gjorde Rögle 3–4 genom Oliver Dejbjerg Larsen som gjorde sitt andra mål.

Därefter fixade Färjestads Samuel Flodén och Oliver Marcelius att laget vände underläge till ledning med 5–4.

Rögle kvitterade till 5–5 genom Noah Lund med knappt fyra minuter kvar att spela.

Stor matchhjälte för Rögle blev Isak Norlin som 18 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Rögles Oliver Dejbjerg Larsen stod för fem poäng, varav två mål och Isak Norlin gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Det här var fjärde mötet mellan Färjestad och Rögle den här säsongen. Rögle har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Färjestads BK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Färjestad VIK Hockey U20 hemma i Löfbergs Arena, onsdag 11 februari 19.00. Rögle spelar hemma mot Malmö fredag 13 februari 18.00.

Färjestad–Rögle 5–6 (1–0, 2–3, 2–2, 0–1)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (15.32) Linus Loob Trygg (Joe Wahlund).

Andra perioden: 1–1 (22.00) Johannes Neumann (Douglas Flygt, Oliver Dejbjerg Larsen), 1–2 (28.23) Milo Fortkord (Melker Sigurd, Oliver Dejbjerg Larsen), 2–2 (30.20) Isak Holtet, 2–3 (33.09) Oliver Dejbjerg Larsen (Isak Norlin), 3–3 (34.11) Douglas Sättermann (Oliver Marcelius).

Tredje perioden: 3–4 (41.06) Oliver Dejbjerg Larsen (Isak Norlin), 4–4 (49.48) Samuel Flodén, 5–4 (50.05) Oliver Marcelius, 5–5 (56.44) Noah Lund (Colin Törnkvist, Mikael Kim).

Förlängning: 5–6 (60.18) Isak Norlin (Oliver Dejbjerg Larsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-2-0

Rögle: 3-1-1

Nästa match:

Färjestad: VIK Västerås HK, hemma, 11 februari 19.00

Rögle: IF Malmö Redhawks, hemma, 13 februari 18.00