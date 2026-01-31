Förlängningsseger för Modo Hockey U18 mot AIK

Modo Hockey U18 vann med 5–4 efter förlängning

Modo Hockey U18:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Malcom Gästrin avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18:s väg till seger mot AIK hemma i U18 Nationell norra herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (2–3, 2–1, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Malcom Gästrin blev matchhjälte för Modo Hockey U18 med sitt mål blott 31 sekunder in i förlängningen.

I och med detta har Modo Hockey U18 hela nio raka segrar i U18 Nationell norra herr.

Täby nästa för Modo Hockey U18

I första perioden var det AIK som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–2.

AIK gjorde 2–4 genom Walter Lundgren som gjorde sitt andra mål efter 1.38 i andra perioden.

Modo Hockey U18 reducerade och kvitterade till 4–4 genom Leon Schenk och Totte Jonsson.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för Modo Hockey U18 31 sekunder in i förlängningen blev Malcom Gästrin med det avgörande förlängningsmålet.

För Modo Hockey U18 gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan AIK är på åttonde plats. Så sent som den 3 januari låg Modo Hockey U18 på sjätte plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 mars i Ulriksdals IP.

Söndag 1 februari möter Modo Hockey U18 Täby hemma 12.00 och AIK möter Björklöven U18 borta 12.15.

Modo Hockey U18–AIK 5–4 (2–3, 2–1, 0–0, 1–0)

U18 Nationell norra herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (8.55) Gordon Palmgren (Melvin Nylén), 1–1 (9.45) Christian Furuvik (Sixten Zakrisson), 1–2 (12.38) Walter Lundgren (Viking Simon, Alexander Hedberg Bouveron), 2–2 (13.30) Alfons Öberg (Rasmus Sahlman), 2–3 (13.49) Rasmus Kennlöv (Christian Furuvik, Sixten Zakrisson).

Andra perioden: 2–4 (21.38) Walter Lundgren (Loke Halldin, Alexander Hedberg Bouveron), 3–4 (28.37) Leon Schenk (Oscar Westberg, Kid Åkerman), 4–4 (34.13) Totte Jonsson (Rasmus Sahlman, Gordon Palmgren).

Förlängning: 5–4 (60.31) Malcom Gästrin (John Hägglöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 5-0-0

AIK: 1-1-3

Nästa match:

Modo Hockey U18: IFK Täby HC, hemma, 1 februari 12.00

AIK: IF Björklöven, borta, 1 februari 12.15