Förlängningsseger för Malmö mot Karlskrona

Malmö-seger med 5–4 efter förlängning

Malmös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Malmös Jonathan Sandberg tvåmålsskytt

Matchen i U18 regional syd herr mellan hemmalaget Karlskrona och gästande Malmö var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där Malmö spikade segerresultatet, 5–4 (0–1, 2–2, 2–1, 1–0). Jonathan Sandberg gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Malmö.

Segern var Malmös sjätte på de senaste sju matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Karlskrona tog ledningen efter 14.21 genom Max Frykberg assisterad av Sigge Stoltz och Albin Bjarkå. Karlskrona utökade ledningen genom Max Frykberg som gjorde sitt andra mål efter 6.24 i andra perioden.

Malmö reducerade dock till 2–1 genom Jonathan Sandberg efter 7.18 av perioden.

Efter 16.06 gjorde Karlskrona 3–1 genom Emil Jakobsen Saaby och tog ett rejält grepp om matchen.

Malmö gjorde 3–2 genom Matteo Filippini med 1.07 kvar att spela av perioden. Malmö kvitterade också till 3–3 genom Alexandre Monarque i början av tredje perioden i tredje perioden.

Karlskrona gjorde 4–3 genom Emil Jakobsen Saaby som gjorde sitt andra mål efter 7.58 i tredje perioden.

Malmö gjorde 4–4 genom Sigge Larsson efter 10.16 av perioden. Stor matchhjälte för Malmö 2.40 in i förlängningen blev Jonathan Sandberg med det avgörande förlängningsmålet.

Jonathan Sandberg gjorde två mål för Malmö och två assist och Sigge Larsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Karlskronas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Malmös tredje uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Karlskrona på tionde plats i tabellen medan Malmö är på femte plats. Ett fint lyft för Malmö som låg på nionde plats så sent som den 24 september.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Karlskrona Olofström i Stålhallen 14.00. Malmö tar sig an Vita Hästen hemma 14.30.

Karlskrona–Malmö 4–5 (1–0, 2–2, 1–2, 0–1)

U18 regional syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (14.21) Max Frykberg (Sigge Stoltz, Albin Bjarkå).

Andra perioden: 2–0 (26.24) Max Frykberg (Anton Händelsten), 2–1 (27.18) Jonathan Sandberg (Sigge Larsson, Figo Larsson), 3–1 (36.06) Emil Jakobsen Saaby (Viggo Wahlqvist), 3–2 (38.53) Matteo Filippini.

Tredje perioden: 3–3 (45.44) Alexandre Monarque (Sigge Larsson, Jonathan Sandberg), 4–3 (47.58) Emil Jakobsen Saaby (Hampus Ullberg, Alvin Palmqvist), 4–4 (50.16) Sigge Larsson (Jonathan Sandberg, Figo Larsson).

Förlängning: 4–5 (62.40) Jonathan Sandberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 2-2-1

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Karlskrona: Olofströms IK, borta, 19 oktober

Malmö: HC Vita Hästen, hemma, 19 oktober