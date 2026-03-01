Förlängningsseger för Dallas mot Nashville
- Dallas segrade – 3–2 efter förlängning
- Dallas nionde seger på de senaste tio matcherna
- Åttonde raka segern för Dallas
Det blev en riktigt tajt match när Dallas tog emot Nashville i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Dallas var starkast och segerresultatet blev 3–2.
Därmed har Dallas vunnit åtta matcher i rad i NHL.
Vancouver nästa för Dallas
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Dallas Stars vunnit.
Nästa motstånd för Dallas är Vancouver. Lagen möts tisdag 3 mars 04.00 i Rogers Arena. Nashville tar sig an Detroit hemma måndag 2 mars 20.00.
