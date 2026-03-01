Förlängningsseger för Dallas mot Nashville

Dallas segrade – 3–2 efter förlängning

Dallas nionde seger på de senaste tio matcherna

Åttonde raka segern för Dallas

Det blev en riktigt tajt match när Dallas tog emot Nashville i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Dallas var starkast och segerresultatet blev 3–2.

Därmed har Dallas vunnit åtta matcher i rad i NHL.

Vancouver nästa för Dallas

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Dallas Stars vunnit.

Nästa motstånd för Dallas är Vancouver. Lagen möts tisdag 3 mars 04.00 i Rogers Arena. Nashville tar sig an Detroit hemma måndag 2 mars 20.00.