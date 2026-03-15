Förlängningsseger för Dallas mot Detroit

Det blev en riktigt spännande match när Dallas mötte Detroit i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Dallas var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0).

Stor matchhjälte i förlängningen blev Thomas Harley som gjorde det avgörande målet.

Det här innebär att Dallas nu har fyra segrar i följd i NHL.

Wyatt Johnston gav Dallas ledningen efter 8.57 assisterad av Mavrik Bourque och Nils Lundkvist.

Efter 2.19 i andra perioden nätade Michael Bunting på pass av Justin Hryckowian och Jason Robertson och gjorde 2–0.

6.51 in i tredje perioden slog Simon Edvinsson till framspelad av Moritz Seider och James Van Riemsdyk och reducerade. Efter 16.34 nätade Lucas Raymond på pass av Emmitt Finnie och Alex DeBrincat och kvitterade för Detroit.

Stor matchhjälte för Dallas 2.05 in i förlängningen blev Thomas Harley med det avgörande förlängningsmålet.

Dallas har fyra segrar och en förlust och 20–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Detroit har en vinst och fyra förluster och 10–14 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Detroit med 4–3 efter förlängning .

I nästa omgång har Dallas Utah Mammoth hemma i American Airlines Center, tisdag 17 mars 01.00.

Dallas–Detroit 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (8.57) Wyatt Johnston (Mavrik Bourque, Nils Lundkvist).

Andra perioden: 2–0 (22.19) Michael Bunting (Justin Hryckowian, Jason Robertson).

Tredje perioden: 2–1 (46.51) Simon Edvinsson (Moritz Seider, James Van Riemsdyk), 2–2 (56.34) Lucas Raymond (Emmitt Finnie, Alex DeBrincat).

Förlängning: 3–2 (62.05) Thomas Harley (Wyatt Johnston).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-1-0

Detroit: 1-1-3

