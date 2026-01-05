Förlängningsseger för AIK mot Östersunds IK U18

AIK vann med 3–2 efter förlängning

Neo Nordstrand Jansson matchvinnare för AIK

Andra raka segern för AIK

Matchen mellan hemmalaget Östersunds IK U18 och gästande AIK i U18 Nationell norra herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde AIK avgöra till 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 1–0). Matchhjälte blev Neo Nordstrand Jansson, som gjorde det avgörande målet 54 sekunder in i förlängningen.

AIK har startat med två raka segrar, efter 3–2 mot samma Timrå IK U18 i premiären.

Östersunds IK U18–AIK – mål för mål

AIK startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Linus Sundberg och Tobias Pärmeteg innan Östersunds IK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Glenn Lidberg.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

8.16 in i tredje perioden nätade Östersunds IK U18:s Neo Bergman på pass av Samuel Kumpula Nordin och Theo Lindqvist och kvitterade.

Stor matchhjälte för AIK 54 sekunder in i förlängningen blev Neo Nordstrand Jansson med det avgörande förlängningsmålet.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari i Ulriksdals IP.

Nästa motstånd för Östersunds IK U18 är Täby. Lagen möts tisdag 6 januari 14.00 i Östersund Arena. AIK tar sig an Almtuna borta torsdag 8 januari 19.00.

Östersunds IK U18–AIK 2–3 (1–2, 0–0, 1–0, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (8.48) Linus Sundberg (Loke Halldin, Rasmus Kennlöv), 0–2 (10.43) Tobias Pärmeteg (Arvid Ermeskog, Neo Nordstrand Jansson), 1–2 (19.57) Glenn Lidberg.

Tredje perioden: 2–2 (48.16) Neo Bergman (Samuel Kumpula Nordin, Theo Lindqvist).

Förlängning: 2–3 (60.54) Neo Nordstrand Jansson (Christian Furuvik, Manne Arwenhed).

Nästa match:

Östersunds IK U18: IFK Täby HC, hemma, 6 januari 14.00

AIK: Almtuna IS, borta, 8 januari 19.00