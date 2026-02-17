FOC Farsta IF äntligen vinnare igen

FOC Farsta IF vann med 5–1 mot IFK Österåker Hockey

Justin Lindqvist matchvinnare för FOC Farsta IF

Tredje raka nederlaget för IFK Österåker Hockey

FOC Farsta IF har haft det tufft i U18 division 1 östra A fortsättningsserie den här säsongen, men hemma mot IFK Österåker Hockey kom första segern, efter 13 spelade matcher. FOC Farsta IF vann med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1).

FOC Farsta IF–IFK Österåker Hockey – mål för mål

Alvin Helgöstam gav FOC Farsta IF ledningen efter tolv minuters spel på passning från Viggo Hallbeck och Theo Thunman Örnberg.

Efter 12.37 i andra perioden nätade Justin Lindqvist på pass av Viggo Renström och gjorde 2–0.

IFK Österåker Hockey reducerade dock till 2–1 genom Nils Jäderlund efter 5.16 av perioden.

FOC Farsta IF stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 3.52. FOC Farsta IF tog därmed en klar seger.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, FOC Farsta IF med 15–24 och IFK Österåker Hockey med 10–26 i målskillnad.

Det här betyder att FOC Farsta IF ligger kvar på nionde och sista plats i tabellen och IFK Österåker Hockey på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Österåker med 2–1.

I nästa match möter FOC Farsta IF Älta IF borta på söndag 22 februari 18.30. IFK Österåker Hockey möter Hammarby IF U18 torsdag 19 februari 20.00 borta.

FOC Farsta IF–IFK Österåker Hockey 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Farsta Ishall

Första perioden: 1–0 (12.08) Alvin Helgöstam (Viggo Hallbeck, Theo Thunman Örnberg).

Andra perioden: 2–0 (32.37) Justin Lindqvist (Viggo Renström).

Tredje perioden: 2–1 (45.16) Nils Jäderlund (Leo Martins Grikis), 3–1 (51.52) Viggo Renström, 4–1 (54.43) Viggo Hallbeck (Love Hedlund Nuora), 5–1 (55.44) Kevin Efraimsson (Victor Gill – Sundh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

FOC Farsta IF: 1-0-4

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Nästa match:

FOC Farsta IF: Älta IF, borta, 22 februari 18.30

IFK Österåker Hockey: Hammarby IF, borta, 19 februari 20.00