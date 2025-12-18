Florida vann hemma mot Los Angeles

Florida-seger med 3–2 mot Los Angeles

Floridas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sam Bennett matchvinnare för Florida

Det blev seger för hemmalaget Florida i matchen mot Los Angeles i Amerant Bank Arena. Laget vann torsdagens match i NHL med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1).

Segern var Floridas sjätte på de senaste sju matcherna.

I och med detta har Los Angeles fyra förluster i rad.

Carolina nästa för Florida

Joel Armia gav Los Angeles ledningen efter 13.39 efter förarbete från Brandt Clarke och Alex Laferriere.

Florida kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.14 i andra perioden genom Anton Lundell på passning från Aaron Ekblad och Mackie Samoskevich.

Florida gjorde också 2–1 efter 7.04 i andra perioden när Carter Verhaeghe slog till på pass av Jeff Petry och Brad Marchand.

Tio sekunder in i tredje perioden nätade Floridas Sam Bennett framspelad av Brad Marchand och ökade ledningen.

4.48 in i perioden fick Kevin Fiala utdelning och reducerade. Men mer än så orkade Los Angeles inte med.

När lagen senast möttes vann Florida med 5–2.

Nästa motstånd för Florida är Carolina. Lagen möts lördag 20 december 01.00 i Amerant Bank Arena. Los Angeles tar sig an Tampa Bay borta fredag 19 december 01.00.

Florida–Los Angeles 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (13.39) Joel Armia (Brandt Clarke, Alex Laferriere).

Andra perioden: 1–1 (22.14) Anton Lundell (Aaron Ekblad, Mackie Samoskevich), 2–1 (27.04) Carter Verhaeghe (Jeff Petry, Brad Marchand).

Tredje perioden: 3–1 (40.10) Sam Bennett (Brad Marchand), 3–2 (44.48) Kevin Fiala.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 4-0-1

Los Angeles: 1-2-2

Nästa match:

Florida: Carolina Hurricanes, hemma, 20 december 01.00

Los Angeles: Tampa Bay Lightning, borta, 19 december 01.00