Florida tog hem segern mot Toronto – Brad Marchand matchvinnare
Följ HockeySverige på
Google news
- Florida vann med 5–1 mot Toronto
- Brad Marchand gjorde två mål för Florida
- Carter Verhaeghe avgjorde för Florida
Florida vann mot gästande Toronto i NHL. 5–1 (3–0, 0–0, 2–1) slutade fredagens match.
Brad Marchand gjorde två mål för Florida
Florida stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
Toronto reducerade till 3–1 redan efter efter 47 sekunder i tredje perioden genom John Tavares med assist av Auston Matthews och Oliver Ekman Larsson. Fler mål än så blev det inte för Toronto. 16.51 in i tredje perioden fick Brad Marchand utdelning på nytt och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 1.52 kvar att spela genom Matthew Tkachuk framspelad av Sam Bennett och Sam Reinhart.
Florida har två segrar och tre förluster och 15–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Toronto har tre vinster och två förluster och 15–15 i målskillnad.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Toronto Maple Leafs vunnit.
Nästa motstånd för Florida är Buffalo. Lagen möts lördag 28 februari 01.00 i Amerant Bank Arena. Toronto tar sig an Ottawa hemma söndag 1 mars 01.00.
Florida–Toronto 5–1 (3–0, 0–0, 2–1)
NHL, Amerant Bank Arena
Första perioden: 1–0 (3.18) Brad Marchand (Anton Lundell), 2–0 (5.13) Carter Verhaeghe (Evan Rodrigues, Anton Lundell), 3–0 (16.40) Evan Rodrigues.
Tredje perioden: 3–1 (40.47) John Tavares (Auston Matthews, Oliver Ekman Larsson), 4–1 (56.51) Brad Marchand, 5–1 (58.08) Matthew Tkachuk (Sam Bennett, Sam Reinhart).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Florida: 2-0-3
Toronto: 3-0-2
Nästa match:
Florida: Buffalo Sabres, hemma, 28 februari 01.00
Toronto: Ottawa Senators, hemma, 1 mars 01.00
Den här artikeln handlar om: