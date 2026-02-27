Florida tog hem segern mot Toronto – Brad Marchand matchvinnare

Florida vann med 5–1 mot Toronto

Florida vann mot gästande Toronto i NHL. 5–1 (3–0, 0–0, 2–1) slutade fredagens match.

Florida stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Toronto reducerade till 3–1 redan efter efter 47 sekunder i tredje perioden genom John Tavares med assist av Auston Matthews och Oliver Ekman Larsson. Fler mål än så blev det inte för Toronto. 16.51 in i tredje perioden fick Brad Marchand utdelning på nytt och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 1.52 kvar att spela genom Matthew Tkachuk framspelad av Sam Bennett och Sam Reinhart.

Florida har två segrar och tre förluster och 15–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Toronto har tre vinster och två förluster och 15–15 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Toronto Maple Leafs vunnit.

Nästa motstånd för Florida är Buffalo. Lagen möts lördag 28 februari 01.00 i Amerant Bank Arena. Toronto tar sig an Ottawa hemma söndag 1 mars 01.00.

Första perioden: 1–0 (3.18) Brad Marchand (Anton Lundell), 2–0 (5.13) Carter Verhaeghe (Evan Rodrigues, Anton Lundell), 3–0 (16.40) Evan Rodrigues.

Tredje perioden: 3–1 (40.47) John Tavares (Auston Matthews, Oliver Ekman Larsson), 4–1 (56.51) Brad Marchand, 5–1 (58.08) Matthew Tkachuk (Sam Bennett, Sam Reinhart).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-0-3

Toronto: 3-0-2

Nästa match:

Florida: Buffalo Sabres, hemma, 28 februari 01.00

Toronto: Ottawa Senators, hemma, 1 mars 01.00