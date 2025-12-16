Florida segrare borta mot Tampa Bay – Sam Reinhart matchvinnare

Florida-seger med 5–2 mot Tampa Bay

Floridas femte seger på de senaste sex matcherna

Floridas Sam Reinhart tvåmålsskytt

Florida besegrade Tampa Bay på bortaplan i tisdagens match i NHL. 2–5 (0–2, 1–2, 1–1) slutade matchen.

Segern var Floridas femte på de senaste sex matcherna.

Sam Reinhart gjorde 1–0 till Florida efter bara 2.16 efter förarbete av Aaron Ekblad.

Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 3.48 slog Anton Lundell till assisterad av Uvis Balinskis och Seth Jones.

Florida gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Brad Marchand och Sam Reinhart.

Tampa Bay reducerade dock till 1–4 genom Max Crozier efter 19.27 av perioden.

JJ Moser såg till att Tampa Bay reducerade igen efter 2.45 i tredje perioden på pass av Brayden Point och Darren Raddysh.

6.44 in i tredje perioden fick Carter Verhaeghe utdelning framspelad av Uvis Balinskis och ökade ledningen.

Resultatet innebär att Tampa Bay fortsätter toppa Atlantic division och Florida ligger på femte plats i Atlantic division.

När lagen senast möttes vann Tampa Bay Lightning med 3–1.

Tampa Bay tar sig an Los Angeles i nästa match hemma fredag 19 december 01.00. Florida möter Los Angeles hemma torsdag 18 december 01.00.

Tampa Bay–Florida 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 0–1 (2.16) Sam Reinhart (Aaron Ekblad), 0–2 (3.48) Anton Lundell (Uvis Balinskis, Seth Jones).

Andra perioden: 0–3 (31.48) Brad Marchand (Carter Verhaeghe, Aaron Ekblad), 0–4 (38.08) Sam Reinhart (Mackie Samoskevich), 1–4 (39.27) Max Crozier (Oliver Bjorkstrand).

Tredje perioden: 2–4 (42.45) JJ Moser (Brayden Point, Darren Raddysh), 2–5 (46.44) Carter Verhaeghe (Uvis Balinskis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-1-2

Florida: 4-0-1

Nästa match:

Tampa Bay: Los Angeles Kings, hemma, 19 december 01.00

Florida: Los Angeles Kings, hemma, 18 december 01.00