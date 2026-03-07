Florida bröt tuffa sviten – 3–1 mot Detroit
Följ HockeySverige på
Google news
- Florida segrade – 3–1 mot Detroit
- Matthew Tkachuk med tre mål för Florida
- Andra raka förlusten för Detroit
En tung svit är äntligen över. Det blev fyra raka förluster i NHL för Florida men på lördagen borta mot Detroit kom trendbrottet. Matchen i Little Caesars Arena slutade 1–3 (0–1, 1–0, 0–2).
Detroit–Florida – mål för mål
Florida tog ledningen efter elva minuter genom Matthew Tkachuk efter förarbete från Carter Verhaeghe.
Efter 10.56 i andra perioden nätade Alex DeBrincat på pass av Patrick Kane och Dylan Larkin och kvitterade för Detroit.
Redan efter 35 sekunder i tredje perioden tog Florida ledningen återigen genom Matthew Tkachuk framspelad av Sam Reinhart och Brad Marchand. Matthew Tkachuk stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.52 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Matthew Tkachuk gjorde tre mål för Florida.
Detroit har två vinster och tre förluster och 12–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Detroit med 4–1.
Florida tar sig an Detroit hemma samma tid.
Detroit–Florida 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)
NHL, Little Caesars Arena
Första perioden: 0–1 (11.06) Matthew Tkachuk (Carter Verhaeghe).
Andra perioden: 1–1 (30.56) Alex DeBrincat (Patrick Kane, Dylan Larkin).
Tredje perioden: 1–2 (40.35) Matthew Tkachuk (Sam Reinhart, Brad Marchand), 1–3 (58.08) Matthew Tkachuk.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Detroit: 2-1-2
Florida: 1-0-4
Nästa match:
Den här artikeln handlar om: