Florida avgjorde i tredje perioden mot Washington

Florida segrade hemma mot Washington i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Florida drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (2–2, 0–0, 3–1).

Washington tog ledningen i början av första perioden genom Tom Wilson.

Sam Reinhart och Anton Lundell gjorde att Florida vände till underläget till ledning med 2–1.

Washington kvitterade till 2–2 genom Tom Wilson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Washington gjorde 2–3 genom Dylan Strome efter 3.11 i tredje perioden.

Florida vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–3 till 5–3. Reinharts 5–3-mål kom med 35 sekunder kvar av matchen.

Washingtons Dylan Strome stod för tre poäng, varav ett mål och Tom Wilson gjorde två mål och ett assist. Sam Reinhart gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Florida.

Säsongens första möte lagen emellan vann Florida med 6–3.

Onsdag 31 december möter Florida Montreal hemma 01.00 och Washington möter NY Rangers hemma 18.30.

Florida–Washington 5–3 (2–2, 0–0, 3–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (3.53) Tom Wilson (Martin Fehervary, Dylan Strome), 1–1 (4.35) Anton Lundell (Jeff Petry), 2–1 (12.45) Sam Reinhart (Seth Jones, Brad Marchand), 2–2 (19.17) Tom Wilson (Dylan Strome, Jakob Chychrun).

Tredje perioden: 2–3 (43.11) Dylan Strome (Tom Wilson, Aljaksej Protas), 3–3 (46.16) Brad Marchand (Sam Bennett, Seth Jones), 4–3 (53.12) Aaron Ekblad (Sam Reinhart, Anton Lundell), 5–3 (59.25) Sam Reinhart (Eetu Luostarinen, Aaron Ekblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

Washington: 1-1-3

Nästa match:

Florida: Montreal Canadiens, hemma, 31 december 01.00

Washington: New York Rangers, hemma, 31 december 18.30