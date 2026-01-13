Florida avgjorde i tredje perioden i segern mot Buffalo

Florida segrade – 4–3 mot Buffalo

Florida avgjorde efter 59.46.

A.J Greer tvåmålsskytt för Florida

Florida vann matchen borta mot Buffalo i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Florida fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–4 (1–2, 1–0, 1–2).

Floridas A.J Greer tvåmålsskytt

Florida tog ledningen i början av första perioden genom Sam Reinhart.

Buffalo kvitterade till 1–1 genom Jacob Bryson efter 10.19.

Efter 15.11 i matchen gjorde Florida 1–2 genom A.J Greer.

Efter 17.57 i andra perioden slog Zach Benson till framspelad av Tage Thompson och Josh Doan och kvitterade för Buffalo.

Florida startade tredje perioden vassast. Laget gick från 2–2 till 2–4 genom mål av Anton Lundell och A.J Greer. Buffalo gjorde 3–4 genom Alex Tuch efter 19.46 men kom aldrig närmare.

Floridas Carter Verhaeghe hade tre assists.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Buffalo med 19–17 och Florida med 12–16 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Buffalo med 3–0.

I nästa omgång har Buffalo Philadelphia hemma i KeyBank Center, torsdag 15 januari 01.30. Florida spelar borta mot Carolina lördag 17 januari 01.00.

Buffalo–Florida 3–4 (1–2, 1–0, 1–2)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (2.35) Sam Reinhart (Uvis Janis Balinskis, Carter Verhaeghe), 1–1 (10.19) Jacob Bryson (Ryan McLeod, Zach Metsa), 1–2 (15.11) A.J Greer (Sam Bennett, Carter Verhaeghe).

Andra perioden: 2–2 (37.57) Zach Benson (Tage Thompson, Josh Doan).

Tredje perioden: 2–3 (51.07) Anton Lundell (Eetu Luostarinen, Gustav Forsling), 2–4 (58.46) A.J Greer (Carter Verhaeghe, Sam Bennett), 3–4 (59.46) Alex Tuch (Bowen Byram, Rasmus Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 3-0-2

Florida: 3-0-2

Nästa match:

Buffalo: Philadelphia Flyers, hemma, 15 januari 01.30

Florida: Carolina Hurricanes, borta, 17 januari 01.00