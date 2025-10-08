Florida avgjorde i sista perioden och vann mot Chicago

Florida vann med 3–2 mot Chicago

Jesper Boqvist avgjorde för Florida

Philadelphia nästa motstånd för Florida

Florida vann hemma mot Chicago i NHL med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Florida avgjorde i sista perioden.

Chicago tog ledningen i första perioden genom Frank Nazar.

A.j. Greer och Carter Verhaeghe såg till att Florida vände till ledning med 2–1. Teuvo Teravainen kvitterade för Chicago tidigt i andra perioden assisterad av Frank Nazar och Tyler Bertuzzi. 9.41 in i tredje perioden slog Jesper Boqvist till på pass av Mackie Samoskevich och Evan Rodrigues och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Florida med 5–1.

Den 26 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i United Center.

Nästa motstånd för Florida är Philadelphia. Chicago tar sig an Boston borta. Båda matcherna spelas fredag 10 oktober 01.00.

Florida–Chicago 3–2 (2–1, 0–1, 1–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (10.06) Frank Nazar (Tyler Bertuzzi, Teuvo Teravainen), 1–1 (11.11) A.j. Greer (Jonah Gadjovich, Gustav Forsling), 2–1 (14.08) Carter Verhaeghe (Mackie Samoskevich).

Andra perioden: 2–2 (21.06) Teuvo Teravainen (Frank Nazar, Tyler Bertuzzi).

Tredje perioden: 3–2 (49.41) Jesper Boqvist (Mackie Samoskevich, Evan Rodrigues).

Nästa match:

Florida: Philadelphia Flyers, hemma, 10 oktober

Chicago: Boston Bruins, borta, 10 oktober