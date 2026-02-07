Flemingsbergs starka svit mot Brinken fortsätter

Seger för Flemingsberg med 3–2 efter straffar

Emil Karth avgjorde för Flemingsberg

Andra raka segern för Flemingsberg

Tre raka segrar hade Flemingsberg mot just Brinken i U20 region öst fortsättning herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Flemingsberg på nytt – den här gången med 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Lejonhallen.

IK Göta nästa för Flemingsberg

Flemingsberg tog ledningen efter 12.05 genom Melvin Kreibom på passning från Theo Venturi Karlström och Wilfred Liss-Larsson.

Efter 19.13 i andra perioden nätade Macish Andersson framspelad av Michal Hornícek och Erik Diberius och gjorde 0–2.

4.35 in i tredje perioden fick Andreas Westberg utdelning på pass av Maxim Simek och reducerade. Efter 10.47 slog Hugo Glimskog till på pass av Lucas Shaw och kvitterade för Brinken.

I straffläggningen var det Flemingsberg som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Emil Karth för.

Brinken har en vinst och fyra förluster och 12–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Flemingsberg har tre vinster och två förluster och 14–16 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Brinken på nionde plats i tabellen medan Flemingsberg är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Flemingsberg med 4–3 efter förlängningsspel .

Fredag 13 februari 19.40 spelar Brinken borta mot Huddinge. Flemingsberg möter IK Göta hemma i Visättra Ishall måndag 9 februari 19.40.

Brinken–Flemingsberg 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (12.05) Melvin Kreibom (Theo Venturi Karlström, Wilfred Liss-Larsson).

Andra perioden: 0–2 (39.13) Macish Andersson (Michal Hornícek, Erik Diberius).

Tredje perioden: 1–2 (44.35) Andreas Westberg (Maxim Simek), 2–2 (50.47) Hugo Glimskog (Lucas Shaw).

Straffar: 2–3 (65.00) Emil Karth.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 1-1-3

Flemingsberg: 3-0-2

Nästa match:

Brinken: Huddinge IK, borta, 13 februari 19.40

Flemingsberg: IK Göta, hemma, 9 februari 19.40