Flemingsbergs starka svit mot Brinken fortsätter
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Flemingsberg med 3–2 efter straffar
- Emil Karth avgjorde för Flemingsberg
- Andra raka segern för Flemingsberg
Tre raka segrar hade Flemingsberg mot just Brinken i U20 region öst fortsättning herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Flemingsberg på nytt – den här gången med 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Lejonhallen.
IK Göta nästa för Flemingsberg
Flemingsberg tog ledningen efter 12.05 genom Melvin Kreibom på passning från Theo Venturi Karlström och Wilfred Liss-Larsson.
Efter 19.13 i andra perioden nätade Macish Andersson framspelad av Michal Hornícek och Erik Diberius och gjorde 0–2.
4.35 in i tredje perioden fick Andreas Westberg utdelning på pass av Maxim Simek och reducerade. Efter 10.47 slog Hugo Glimskog till på pass av Lucas Shaw och kvitterade för Brinken.
I straffläggningen var det Flemingsberg som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Emil Karth för.
Brinken har en vinst och fyra förluster och 12–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Flemingsberg har tre vinster och två förluster och 14–16 i målskillnad.
Med fyra omgångar kvar är Brinken på nionde plats i tabellen medan Flemingsberg är på fjärde plats.
När lagen senast möttes vann Flemingsberg med 4–3 efter förlängningsspel .
Fredag 13 februari 19.40 spelar Brinken borta mot Huddinge. Flemingsberg möter IK Göta hemma i Visättra Ishall måndag 9 februari 19.40.
Brinken–Flemingsberg 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1)
U20 region öst fortsättning herr, Lejonhallen
Första perioden: 0–1 (12.05) Melvin Kreibom (Theo Venturi Karlström, Wilfred Liss-Larsson).
Andra perioden: 0–2 (39.13) Macish Andersson (Michal Hornícek, Erik Diberius).
Tredje perioden: 1–2 (44.35) Andreas Westberg (Maxim Simek), 2–2 (50.47) Hugo Glimskog (Lucas Shaw).
Straffar: 2–3 (65.00) Emil Karth.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Brinken: 1-1-3
Flemingsberg: 3-0-2
Nästa match:
Brinken: Huddinge IK, borta, 13 februari 19.40
Flemingsberg: IK Göta, hemma, 9 februari 19.40
Den här artikeln handlar om: