Flemingsbergs segerrad mot Viggbyholm intakt

Flemingsberg vann med 5–2 mot Viggbyholm

Flemingsbergs femte seger på de senaste sex matcherna

Flemingsbergs Joakim Dahl tvåmålsskytt

Flemingsberg har haft det lätt mot Viggbyholm i U18 regional öst fortsättning vår. Och på söndagen vann Flemingsberg på nytt – den här gången med 5–2 (0–0, 4–0, 1–2) hemma i Visättra Ishall. Det var Flemingsbergs femte raka seger mot Viggbyholm.

Segern var Flemingsbergs femte på de senaste sex matcherna.

Joakim Dahl med två mål för Flemingsberg

Första perioden blev mållös.

Flemingsberg stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 8.32.

Viggbyholm reducerade dock till 4–1 genom Theo Funck tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Flemingsberg ökade ledningen till 5–1 genom Andrii Smirnykh efter 9.24.

Anton Roos Olsen reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Viggbyholm. Flemingsberg tog därmed en stabil seger.

Joakim Dahl gjorde två mål för Flemingsberg och spelade dessutom fram till tre mål och Ludvig Schünzel stod för ett mål och två assists.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Hägernäs Ishall.

Flemingsberg tar sig an Brinken i nästa match borta söndag 8 februari 17.10. Viggbyholm möter samma dag 16.10 Sollentuna hemma.

Flemingsberg–Viggbyholm 5–2 (0–0, 4–0, 1–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall

Andra perioden: 1–0 (25.13) Dominik Verbescuk (Joakim Dahl, Ludvig Schünzel), 2–0 (28.00) Ludvig Schünzel (Emil Perving, Joakim Dahl), 3–0 (33.40) Joakim Dahl (Ludvig Schünzel, Emil Perving), 4–0 (33.45) Joakim Dahl.

Tredje perioden: 4–1 (44.18) Theo Funck (Gustaf Junefelt, Oliver Zetterlund), 5–1 (49.24) Andrii Smirnykh (Oliver Fredin, Joakim Dahl), 5–2 (53.25) Anton Roos Olsen (Oliver Zetterlund, Eric Ahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-1-0

Viggbyholm: 0-1-4

Nästa match:

Flemingsberg: Brinkens IF, borta, 8 februari 17.10

Viggbyholm: Sollentuna HC, hemma, 8 februari 16.10