Flemingsberg vände underläge och vann

Flemingsberg vann med 5–3 mot Brinken

Flemingsbergs Joakim Dahl tvåmålsskytt

Michael Lundh matchvinnare för Flemingsberg

Flemingsberg låg under inför sista perioden i hemmamatchen i U18 regional öst fortsättning vår mot Brinken. Men laget vände underläget och vann med 5–3 (0–0, 1–2, 4–1) i söndagens match i Visättra Ishall.

Joakim Dahl gjorde två mål för Flemingsberg

Den första perioden slutade 0–0.

Brinken startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Daniel Grypishyn och Artis Duklavs innan Flemingsberg svarade och gjorde 2–1 genom Ludvig Schünzel.

Flemingsberg hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.30 genom Joakim Dahl och gick upp till 3–2 innan Brinken svarade.

Till slut blev det 5–3 till Flemingsberg.

Flemingsbergs Joakim Dahl stod för två mål och två assists.

När lagen senast möttes blev det seger för Flemingsberg med 4–1.

Det här var fjärde mötet mellan Flemingsberg och Brinken den här säsongen. Flemingsbergs IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Brinkens IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 8 januari möter Flemingsberg Nacka borta 19.00 och Brinken möter Enköping hemma 19.10.

Flemingsberg–Brinken 5–3 (0–0, 1–2, 4–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall

Andra perioden: 0–1 (27.49) Daniel Grypishyn (Artis Duklavs, Jakob Edelman), 0–2 (34.42) Artis Duklavs, 1–2 (37.12) Ludvig Schünzel (Joakim Dahl, Joris Austakojis).

Tredje perioden: 2–2 (42.30) Joakim Dahl, 3–2 (46.01) Joris Austakojis (Joakim Dahl, Axel Roos), 3–3 (59.06) Maté Szabó (Ivan Litvinsson), 4–3 (59.38) Michael Lundh (August Tuvinger), 5–3 (59.55) Joakim Dahl (Dominik Verbescuk).

Nästa match:

Flemingsberg: Nacka HK, borta, 8 januari 19.00

Brinken: Enköpings SK HK, hemma, 8 januari 19.10