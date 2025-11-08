Flemingsberg utklassade Nacka – seger med 8–1

Seger för Flemingsberg med 8–1 mot Nacka

Flemingsbergs åttonde seger på de senaste nio matcherna

Melvin Kreibom fyramålsskytt för Flemingsberg

Flemingsberg spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Nacka i U20 region öst herr med hela 8–1 (2–0, 3–0, 3–1). Flemingsberg fick därmed revansch från senaste mötet, som Nacka vann med 1–3.

Flemingsbergs Melvin Kreibom var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Segern var Flemingsbergs åttonde på de senaste nio matcherna.

Flemingsberg tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Även i andra perioden var Flemingsberg starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom två mål av Melvin Kreibom och ett mål av Edvin Pettersson. Flemingsberg hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.34 genom Melvin Kreibom och gick upp till 0–7 innan Nacka svarade.

Segern skrevs till slut till 1–8 för Flemingsberg.

Lagens första möte för säsongen vann Nacka HK med 3–1.

I nästa match, måndag 10 november möter Nacka Nyköping borta i Lilla Hallen 19.45 medan Flemingsberg spelar borta mot IK Göta 20.00.

Nacka–Flemingsberg 1–8 (0–2, 0–3, 1–3)

U20 region öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 0–1 (3.09) Jacob Heimer (Edvin Pettersson, Loke Hagel), 0–2 (16.00) Melvin Kreibom (Oskar Bal).

Andra perioden: 0–3 (23.50) Melvin Kreibom, 0–4 (36.39) Melvin Kreibom (Theo Venturi Karlström), 0–5 (37.59) Edvin Pettersson (Noah Wideberg, Kristoffer Paulrud).

Tredje perioden: 0–6 (41.34) Melvin Kreibom (Theo Venturi Karlström, Jacob Heimer), 0–7 (50.59) Edvin Pettersson (Jacob Heimer), 1–7 (54.00) Rasmus Höök (Peter Sivoho, Arvid Broman), 1–8 (59.27) Benjamin Törngren (Michal Hornícek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 2-1-2

Flemingsberg: 4-1-0

Nästa match:

Nacka: Nyköpings HF Ungdom, borta, 10 november

Flemingsberg: IK Göta, borta, 10 november