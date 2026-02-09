Flemingsberg tog ny seger mot favoritmotståndet

Flemingsberg-seger med 4–1 mot IK Göta

Oskar Bal matchvinnare för Flemingsberg

Tredje raka segern för Flemingsberg

IK Göta är ett favoritmotstånd för Flemingsberg och på måndagen tog Flemingsberg ännu en seger hemma mot just IK Göta. Matchen i U20 region öst fortsättning herr slutade 4–1 (1–0, 2–0, 1–1). Det var Flemingsbergs fjärde raka seger mot just IK Göta.

Flemingsberg–IK Göta – mål för mål

Kristoffer Paulrud gjorde 1–0 till Flemingsberg efter 7.41 på passning från William Magnusson och Theo Venturi Karlström.

Efter 3.34 i andra perioden nätade Oskar Bal framspelad av Macish Andersson och Erik Diberius och gjorde 2–0. Noa Claeson gjorde dessutom 3–0 efter 19.17 på pass av Erik Diberius och Kristoffer Paulrud.

8.23 in i tredje perioden nätade Flemingsbergs Axel Ridderström framspelad av Benjamin Törngren och ökade ledningen. 11.28 in i perioden slog Henry Bergholm till på pass av Yehor Trypolskyi och reducerade. Mer än så blev det dock inte för IK Göta.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Flemingsbergs IK vunnit.

I nästa match, lördag 14 februari möter Flemingsberg Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena 11.45 medan IK Göta spelar borta mot Tyresö Hanviken J20 16.00.

U20 region öst fortsättning herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (7.41) Kristoffer Paulrud (William Magnusson, Theo Venturi Karlström).

Andra perioden: 2–0 (23.34) Oskar Bal (Macish Andersson, Erik Diberius), 3–0 (39.17) Noa Claeson (Erik Diberius, Kristoffer Paulrud).

Tredje perioden: 4–0 (48.23) Axel Ridderström (Benjamin Törngren), 4–1 (51.28) Henry Bergholm (Yehor Trypolskyi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 3-0-2

IK Göta: 2-0-3

Nästa match:

Flemingsberg: Almtuna IS, borta, 14 februari 11.45

IK Göta: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 14 februari 16.00