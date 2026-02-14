Flemingsberg tog ännu en seger – 2–1 mot Almtuna

Seger för Flemingsberg med 2–1 mot Almtuna

Flemingsbergs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kristoffer Paulrud avgjorde för Flemingsberg

Segertåget fortsätter för Flemingsberg. Mot Almtuna på bortaplan i Upplandsbilforum Arena på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) och har nu fyra segrar i rad i U20 region öst fortsättning herr.

Almtuna–Flemingsberg – mål för mål

Flemingsberg tog ledningen efter 15 minuter genom Noah Wideberg efter pass från Emil Karth.

Efter 7.14 i andra perioden slog Sebastian Brunnberg till på pass av Elias Ydehed och Leo Edin och kvitterade för Almtuna. Flemingsbergs Kristoffer Paulrud gjorde 1–2 efter 12.43 framspelad av Jacob Heimer.

Tredje perioden blev mållös och Flemingsberg höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var fjärde mötet mellan Almtuna och Flemingsberg den här säsongen. Almtuna IS har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Flemingsbergs IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Måndag 16 februari spelar Almtuna borta mot IK Göta 20.00 och Flemingsberg mot Huddinge borta 19.40 i Björkängshallen.

Almtuna–Flemingsberg 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

U20 region öst fortsättning herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (15.07) Noah Wideberg (Emil Karth).

Andra perioden: 1–1 (27.14) Sebastian Brunnberg (Elias Ydehed, Leo Edin), 1–2 (32.43) Kristoffer Paulrud (Jacob Heimer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-1-2

Flemingsberg: 4-0-1

Nästa match:

Almtuna: IK Göta, borta, 16 februari 20.00

Flemingsberg: Huddinge IK, borta, 16 februari 19.40