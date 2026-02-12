Flemingsberg starkast i toppmötet med Nacka

Flemingsberg vann med 5–0 mot Nacka

Flemingsbergs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Joakim Dahl tremålsskytt för Flemingsberg

Det var två topplag som möttes i U18 regional öst fortsättning vår på torsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Flemingsberg, som besegrade Nacka med 5–0 (0–0, 2–0, 3–0).

– En stark laginsats där alla fyra femmor gör ett riktigt bra jobb, vilket ger resultat. Bra insatser från målvakt och backar till alla forwards och även special teams är mycket bra i båda spelformerna. Vi jobbar vidare kommande dagar för att bli ännu bättre tills nästa match, kommenterade Flemingsbergs tränare Robert Johansson.

Segern var Flemingsbergs sjunde på de senaste åtta matcherna.

Joakim Dahl gjorde tre mål för Flemingsberg

Första perioden blev mållös.

12.45 in i andra perioden gjorde Flemingsberg 1–0 genom Joakim Dahl efter förarbete från Melvin Karlsson och Ludvig Schünzel. Efter 15.48 i andra perioden nätade Joakim Dahl på nytt framspelad av Ludvig Schünzel och gjorde 2–0.

Flemingsberg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Ludvig Schünzel, Joakim Dahl och Andrii Smirnykh.

Flemingsbergs Joakim Dahl stod för tre mål och ett assist och Ludvig Schünzel gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Flemingsberg ligger kvar på andra plats och Nacka på tredje plats i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match möter Flemingsberg Tyresö Hanviken Hockey borta på tisdag 17 februari 19.40. Nacka möter Enköping söndag 15 februari 18.30 hemma.

Flemingsberg–Nacka 5–0 (0–0, 2–0, 3–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall

Andra perioden: 1–0 (32.45) Joakim Dahl (Melvin Karlsson, Ludvig Schünzel), 2–0 (35.48) Joakim Dahl (Ludvig Schünzel).

Tredje perioden: 3–0 (41.05) Ludvig Schünzel (Joakim Dahl, Joris Austakojis), 4–0 (53.09) Andrii Smirnykh, 5–0 (57.17) Joakim Dahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-1-0

Nacka: 3-1-1

Nästa match:

Flemingsberg: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 17 februari 19.40

Nacka: Enköpings SK HK, hemma, 15 februari 18.30