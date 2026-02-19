Flemingsberg säkrade seger mot Värmdö

Seger för Flemingsberg med 3–1 mot Värmdö

Flemingsbergs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Dominik Verbescuk matchvinnare för Flemingsberg

Flemingsberg segrade på hemmaplan i Visättra Ishall mot Värmdö i U18 regional öst fortsättning vår. 3–1 (2–1, 1–0, 0–0) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Flemingsbergs fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Flemingsberg–Värmdö – mål för mål

Flemingsberg tog ledningen i början av första perioden genom Joris Austakojis.

Värmdö gjorde 1–1 genom Lucas Asplund efter 9.14.

Efter 19.09 i matchen gjorde Flemingsberg 2–1 genom Dominik Verbescuk.

Efter 6.40 i andra perioden nätade Joakim Dahl på pass av Melvin Karlsson och Joris Austakojis och gjorde 3–1.

I tredje perioden höll Flemingsberg i sin 3–1-ledning och vann.

Joakim Dahl gjorde ett mål för Flemingsberg och två målgivande passningar.

Flemingsberg stannar därmed på andra plats och Värmdö på sjunde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Flemingsberg med 11–2.

Söndag 22 februari spelar Flemingsberg hemma mot Enköping 17.10 och Värmdö mot Sollentuna hemma 16.15 i Ekhallen.

Flemingsberg–Värmdö 3–1 (2–1, 1–0, 0–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (3.40) Joris Austakojis (Joakim Dahl), 1–1 (9.14) Lucas Asplund (Victor Svedlund), 2–1 (19.09) Dominik Verbescuk (Tomas Chautur, Joakim Dahl).

Andra perioden: 3–1 (26.40) Joakim Dahl (Melvin Karlsson, Joris Austakojis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-0-1

Värmdö: 2-1-2

Nästa match:

Flemingsberg: Enköpings SK HK, hemma, 22 februari 17.10

Värmdö: Sollentuna HC, hemma, 22 februari 16.15