Flemingsberg säkrade seger mot Värmdö
- Seger för Flemingsberg med 3–1 mot Värmdö
- Flemingsbergs fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Dominik Verbescuk matchvinnare för Flemingsberg
Flemingsberg segrade på hemmaplan i Visättra Ishall mot Värmdö i U18 regional öst fortsättning vår. 3–1 (2–1, 1–0, 0–0) slutade matchen på torsdagen.
Segern var Flemingsbergs fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.
Flemingsberg–Värmdö – mål för mål
Flemingsberg tog ledningen i början av första perioden genom Joris Austakojis.
Värmdö gjorde 1–1 genom Lucas Asplund efter 9.14.
Efter 19.09 i matchen gjorde Flemingsberg 2–1 genom Dominik Verbescuk.
Efter 6.40 i andra perioden nätade Joakim Dahl på pass av Melvin Karlsson och Joris Austakojis och gjorde 3–1.
I tredje perioden höll Flemingsberg i sin 3–1-ledning och vann.
Joakim Dahl gjorde ett mål för Flemingsberg och två målgivande passningar.
Flemingsberg stannar därmed på andra plats och Värmdö på sjunde plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Flemingsberg med 11–2.
Söndag 22 februari spelar Flemingsberg hemma mot Enköping 17.10 och Värmdö mot Sollentuna hemma 16.15 i Ekhallen.
Flemingsberg–Värmdö 3–1 (2–1, 1–0, 0–0)
U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall
Första perioden: 1–0 (3.40) Joris Austakojis (Joakim Dahl), 1–1 (9.14) Lucas Asplund (Victor Svedlund), 2–1 (19.09) Dominik Verbescuk (Tomas Chautur, Joakim Dahl).
Andra perioden: 3–1 (26.40) Joakim Dahl (Melvin Karlsson, Joris Austakojis).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Flemingsberg: 4-0-1
Värmdö: 2-1-2
Nästa match:
Flemingsberg: Enköpings SK HK, hemma, 22 februari 17.10
Värmdö: Sollentuna HC, hemma, 22 februari 16.15
