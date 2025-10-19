Flemingsberg fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Flemingsberg segrade – 7–2 mot Tyresö Hanviken Hockey

August Tuvinger matchvinnare för Flemingsberg

Tredje raka segern för Flemingsberg

Efter en tuff period har Flemingsberg nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Tyresö Hanviken Hockey i Visättra Ishall i U18 regional öst herr och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Tyresö Hanviken Hockey blev 7–2 (3–0, 2–0, 2–2).

Huddinge IK nästa för Flemingsberg

Flemingsberg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Flemingsberg startade andra perioden bäst och gick från 3–0 till 5–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Joakim Dahl och Joris Austakojis. Tyresö Hanviken Hockey reducerade dock till 5–1 genom Eskil Kokoric tidigt i tredje perioden av perioden.

Flemingsberg gjorde dock två snabba mål och gick från 5–1 till 7–1, målen av Antonin Vondracek och Joakim Dahl. De tre minuterna blev direkt matchavgörande.

Victor Ljusbol reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte Tyresö Hanviken Hockey. Flemingsberg tog därmed en stabil seger.

På torsdag 23 oktober 19.30 spelar Flemingsberg borta mot Huddinge IK och Tyresö Hanviken Hockey borta mot SDE.

Flemingsberg–Tyresö Hanviken Hockey 7–2 (3–0, 2–0, 2–2)

U18 regional öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (1.08) August Tuvinger (Michael Lundh), 2–0 (12.15) Liam Thunberg Josende (Artjom Orljov, Melvin Karlsson), 3–0 (17.58) August Tuvinger (William Brozin, Oliver Fredin).

Andra perioden: 4–0 (21.02) Joakim Dahl (Viking Liljeqvist, Joris Austakojis), 5–0 (22.21) Joris Austakojis.

Tredje perioden: 5–1 (42.11) Eskil Kokoric, 6–1 (50.15) Antonin Vondracek, 7–1 (53.22) Joakim Dahl (Liam Thunberg Josende, Artjom Orljov), 7–2 (56.06) Victor Ljusbol (Lucas Sundvisson, Steven Baremo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 3-0-2

Tyresö Hanviken Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Flemingsberg: Huddinge IK, borta, 23 oktober

Tyresö Hanviken Hockey: SDE HF, borta, 23 oktober