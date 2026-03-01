Flemingsberg fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar

Flemingsberg segrade – 8–3 mot Tumba

Flemingsbergs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Liam Thunberg Josende matchvinnare för Flemingsberg

Det går fortsatt bra för Flemingsberg i U18 regional öst fortsättning vår. På söndagen mötte laget Tumba i Visättra Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Tumba blev 8–3 (0–1, 5–1, 3–1).

Flemingsbergs fina hemmaform håller i sig. Segern var sjätte raka i Visättra Ishall.

Flemingsberg–Tumba – mål för mål

Theo Ivarsson gjorde 1–0 till Tumba efter 12.56 framspelad av Max Mälarberg.

I andra perioden var det i stället Flemingsberg som hade övertaget. Laget vann perioden med 5–1 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Flemingsberg tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.45 genom Joris Austakojis och gick upp till 7–2 innan Tumba svarade.

Slutresultatet blev 8–3 i Flemingsbergs favör.

Joris Austakojis gjorde ett mål för Flemingsberg och spelade dessutom fram till tre mål och Liam Thunberg Josende stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Flemingsberg med 6–2.

Flemingsberg tar sig an SDE i nästa match hemma torsdag 5 mars 19.40. Tumba möter samma dag 19.00 Nacka borta.

Flemingsberg–Tumba 8–3 (0–1, 5–1, 3–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (12.56) Theo Ivarsson (Max Mälarberg).

Andra perioden: 1–1 (21.58) Liam Thunberg Josende (Ludvig Schünzel, Joris Austakojis), 1–2 (26.40) Emil Stenberg (Yoshi Laurin), 2–2 (27.45) Joakim Dahl (Joris Austakojis), 3–2 (32.08) Andrii Smirnykh (Liam Thunberg Josende), 4–2 (35.09) Liam Thunberg Josende (Maksim Kolnenkov, Tomas Chautur), 5–2 (36.10) Joakim Dahl (Viking Liljeqvist, Joris Austakojis).

Tredje perioden: 6–2 (43.45) Joris Austakojis, 7–2 (51.01) Tomas Chautur (Viking Liljeqvist, Oliver Fredin), 7–3 (52.50) Theo Ivarsson (Elias Holger, Alexander Roos), 8–3 (55.15) William Brozin (Ludvig Schünzel, Daniels Mangulis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-0-1

Tumba: 2-0-3

Nästa match:

Flemingsberg: SDE HF, hemma, 5 mars 19.40

Tumba: Nacka HK, borta, 5 mars 19.00