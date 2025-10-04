Fjärde raka för Västervik efter seger mot Mighty Ravens

Västervik vann med 15–1 mot Mighty Ravens

Filip Westerberg med fyra mål för Västervik



Formen är bra just nu för Västervik. På lördagen kom fjärde raka segern i U20 division 1 C syd herr, 15–1 (5–0, 5–0, 5–1), hemma mot Mighty Ravens. Det innebär att Mighty Ravens åkte på fjärde raka förlusten.

Västerviks tränare Gabriel Remelin tyckte så här om matchen:

– Skönt att kunna städa av matchen. Kul med lite nya målskyttar för säsongen i Milo, Jögga samt Styrenius. Filip gör fyra mål och Josen gör tre. Helt enkelt en match som vi lägger bakom oss och blickar framåt mot nästa lördag.

Riktigt bra var Filip Westerberg, som stod för hela fyra mål för Västervik.

I första perioden var det Västervik som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Västervik som dominerade och gick från 5–0 till 10–0 genom två mål av Filip Westerberg, ett mål av Axel Josefsson, ett mål av Isac Österström och ett mål av William Jörbrink. Västervik tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.32 genom Arvid Wahlqvist och gick upp till 14–0 innan Mighty Ravens svarade.

Till slut blev det 15–1 till Västervik.

Lagen möts på nytt i Stångebro Ishall den 8 november.

Lördag 11 oktober möter Västervik Mjölby hemma 12.00 och Mighty Ravens möter Nässjö borta 14.00.

Västervik–Mighty Ravens 15–1 (5–0, 5–0, 5–1)

U20 division 1 C syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (2.03) Milo Ihrestam (David Salomonsson), 2–0 (9.33) Albin Engström (Albin Gustafsson), 3–0 (12.49) Sixten Andersson (Elias Werner), 4–0 (15.10) Axel Josefsson (Elias Werner), 5–0 (18.54) Filip Westerberg.

Andra perioden: 6–0 (25.19) Axel Josefsson (Sebastian Axelsson), 7–0 (26.56) Isac Österström (Filip Westerberg), 8–0 (33.02) Filip Westerberg (Theo Månsson, Isak Karlsson), 9–0 (34.15) William Jörbrink, 10–0 (35.56) Filip Westerberg.

Tredje perioden: 11–0 (42.32) Arvid Wahlqvist (Isac Österström), 12–0 (43.39) Filip Westerberg (Arvid Wahlqvist, Theo Månsson), 13–0 (44.27) Sixten Andersson (Elias Werner), 14–0 (50.10) Axel Josefsson (Albin Engström, Elias Werner), 14–1 (52.22) Charlie Sjöstrand Archibald (Leo Weinhandl), 15–1 (54.09) Adam Styrenius.

Nästa match:

Västervik: Mjölby HC, hemma, 11 oktober

Mighty Ravens: Nässjö HC, borta, 11 oktober