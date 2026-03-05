Fjärde raka för Valbo J18 efter seger mot IFK Arboga J18

Seger för Valbo J18 med 7–1 mot IFK Arboga J18

Valbo J18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Joakim Lindberg matchvinnare för Valbo J18

Allt talade för seger för Valbo J18 och så blev det också när det formstarka laget mötte IFK Arboga J18 borta. Efter segersiffrorna 7–1 (2–0, 4–0, 1–1) har nu Valbo J18 fyra raka segrar. IFK Arboga J18 har sju förluster i rad i U18 regional väst fortsättning vår herr.

– Vi var med i första perioden och fick något snöpligt mål i baken. Andra perioden är jämn skottmässigt men vi gör inga mål, det gör däremot Valbo och släcker matchen. En godkänd insats trotts en relativt stor förlust. Det var dock ingen 1–7-match, tyckte IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson.

BIK Karlskoga nästa för Valbo J18

Lukas Albertsson gjorde 1–0 till Valbo J18 efter bara 43 sekunder efter förarbete av Vigge Öhlander och Milo Mcguinness. Men redan efter 5.31 gjorde Joakim Lindberg mål framspelad av Mateus Jonsson och Max Olsson och ökade ledningen till 0–2.

Även i andra perioden var Valbo J18 starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom mål av Kasper Grahn, Mateus Jonsson, Max Olsson och Hjalmar Dahlgren.

Ruben Lundblad reducerade för IFK Arboga J18 tidigt i tredje perioden på passning från Lukas Granell och Tristan Thy. Fler mål än så blev det inte för IFK Arboga J18. Adam Hugosson stod för målet när Valbo J18 punkterade matchen med ett 1–7-mål med 1.26 kvar att spela efter pass från Max Olsson och Felix Pettersson. 1–7-målet blev matchens sista.

Max Olsson och Joakim Lindberg gjorde ett mål och två assist var för Valbo J18.

Med en omgång kvar är IFK Arboga J18 på åttonde plats i tabellen medan Valbo J18 är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Valbo med 5–0.

Söndag 8 mars spelar IFK Arboga J18 borta mot Kils AIK J18 12.40 och Valbo J18 mot BIK Karlskoga hemma 12.00 i NickBack Arena.

IFK Arboga J18–Valbo J18 1–7 (0–2, 0–4, 1–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (0.43) Lukas Albertsson (Vigge Öhlander, Milo Mcguinness), 0–2 (5.31) Joakim Lindberg (Mateus Jonsson, Max Olsson).

Andra perioden: 0–3 (27.19) Kasper Grahn (Adam Hugosson, Hjalmar Dahlgren), 0–4 (30.37) Mateus Jonsson (Albin Andersson, Joakim Lindberg), 0–5 (33.58) Max Olsson (Mateus Jonsson, Joakim Lindberg), 0–6 (34.46) Hjalmar Dahlgren (Kasper Grahn, Milo Mcguinness).

Tredje perioden: 1–6 (40.59) Ruben Lundblad (Lukas Granell, Tristan Thy), 1–7 (58.34) Adam Hugosson (Max Olsson, Felix Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 0-0-5

Valbo J18: 4-0-1

Nästa match:

IFK Arboga J18: Kils AIK, borta, 8 mars 12.40

Valbo J18: BIK Karlskoga, hemma, 8 mars 12.00