Fjärde raka för Svedjeholmen/KB65 efter seger mot ÖSK/Ö-vik J18
Följ HockeySverige på
Google news
- Svedjeholmen/KB65 vann med 2–0 mot ÖSK/Ö-vik J18
- Svedjeholmen/KB65:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Ville Holmgren avgjorde för Svedjeholmen/KB65
Formen är bra just nu för Svedjeholmen/KB65. På måndagen kom fjärde raka segern i U18 division 1 norra B herr, 2–0 (0–0, 1–0, 1–0), hemma mot ÖSK/Ö-vik J18. Det innebär att ÖSK/Ö-vik J18 åkte på fjärde raka förlusten.
Svedjeholmen/KB65–ÖSK/Ö-vik J18 – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0. Det var först 4.50 in i andra perioden som Svedjeholmen/KB65 tog ledningen genom Ville Holmgren assisterad av Hugo Karlström.
13.45 in i tredje perioden nätade Svedjeholmen/KB65:s Hugo Karlström på pass av Nils Seläng och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.
Svedjeholmen/KB65 har nu tolv poäng efter fem spelade matcher medan ÖSK/Ö-vik J18 är utan poäng efter fyra matcher.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 november i Bjästa Ishall.
Nästa motstånd för Svedjeholmen/KB65 är Umeå Hockeyklubb. Lagen möts fredag 3 oktober 19.00 i Nolia Ishall. ÖSK/Ö-vik J18 tar sig an Vännäs HC J18 hemma onsdag 1 oktober 19.45.
Svedjeholmen/KB65–ÖSK/Ö-vik J18 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall
Andra perioden: 1–0 (24.50) Ville Holmgren (Hugo Karlström).
Tredje perioden: 2–0 (53.45) Hugo Karlström (Nils Seläng).
Nästa match:
Svedjeholmen/KB65: Umeå Hockey Klubb, borta, 3 oktober
ÖSK/Ö-vik J18: Vännäs HC div 1, hemma, 1 oktober
Den här artikeln handlar om: