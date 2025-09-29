Fjärde raka för Svedjeholmen/KB65 efter seger mot ÖSK/Ö-vik J18

Svedjeholmen/KB65 vann med 2–0 mot ÖSK/Ö-vik J18

Svedjeholmen/KB65:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ville Holmgren avgjorde för Svedjeholmen/KB65

Formen är bra just nu för Svedjeholmen/KB65. På måndagen kom fjärde raka segern i U18 division 1 norra B herr, 2–0 (0–0, 1–0, 1–0), hemma mot ÖSK/Ö-vik J18. Det innebär att ÖSK/Ö-vik J18 åkte på fjärde raka förlusten.

Svedjeholmen/KB65–ÖSK/Ö-vik J18 – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 4.50 in i andra perioden som Svedjeholmen/KB65 tog ledningen genom Ville Holmgren assisterad av Hugo Karlström.

13.45 in i tredje perioden nätade Svedjeholmen/KB65:s Hugo Karlström på pass av Nils Seläng och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Svedjeholmen/KB65 har nu tolv poäng efter fem spelade matcher medan ÖSK/Ö-vik J18 är utan poäng efter fyra matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 november i Bjästa Ishall.

Nästa motstånd för Svedjeholmen/KB65 är Umeå Hockeyklubb. Lagen möts fredag 3 oktober 19.00 i Nolia Ishall. ÖSK/Ö-vik J18 tar sig an Vännäs HC J18 hemma onsdag 1 oktober 19.45.

Svedjeholmen/KB65–ÖSK/Ö-vik J18 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Andra perioden: 1–0 (24.50) Ville Holmgren (Hugo Karlström).

Tredje perioden: 2–0 (53.45) Hugo Karlström (Nils Seläng).

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65: Umeå Hockey Klubb, borta, 3 oktober

ÖSK/Ö-vik J18: Vännäs HC div 1, hemma, 1 oktober