Fjärde raka för Piteå efter seger mot Teg J20

Piteå vann med 7–1 mot Teg J20

Piteås femte seger på de senaste sex matcherna

Alvar Larsson med två mål för Piteå

Formen är bra just nu för Piteå. På lördagen kom fjärde raka segern i U20 region norr fortsättning herr, 7–1 (5–0, 1–0, 1–1), borta mot Teg J20. Det innebär att Teg J20 åkte på fjärde raka förlusten.

Alvar Larsson tvåmålsskytt för Piteå

I första perioden var det Piteå som var vassast. Laget vann perioden klart med 5–0.

Efter 34 sekunder i andra perioden nätade Joel Berglund framspelad av Alvar Larsson och Marcus Sundström och gjorde 0–6.

11.12 in i tredje perioden satte Hannes Bäckmark pucken på pass av Nils Åberg och Samuel Lindquist Nilsson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Teg J20.

Tim Wiström stod för målet när Piteå punkterade matchen med ett 1–7-mål med 13 sekunder kvar att spela efter pass från Leo Jonsson och Lukas Waaranperä. 1–7-målet blev matchens sista.

Alvar Larsson gjorde två mål för Piteå och spelade dessutom fram till två mål, Tim Wiström stod för tre poäng, varav ett mål och Viggo Mård hade tre assists.

I tabellen innebär det här att Piteå nu leder serien. Teg J20 är på femte plats.

Lagen möts på nytt i LF Arena den 7 februari.

I nästa omgång har Teg J20 Njurunda borta i Modin & Zetterberg Hallen, lördag 10 januari 16.00. Piteå spelar borta mot Kiruna söndag 11 januari 14.00.

Teg J20–Piteå 1–7 (0–5, 0–1, 1–1)

U20 region norr fortsättning herr

Första perioden: 0–1 (6.55) Max Lind (Viggo Mård, Theo Skarin), 0–2 (13.10) Alvar Larsson (Tim Wiström, Theo Skarin), 0–3 (14.13) Jack Wimander (Viggo Mård, Alvar Larsson), 0–4 (16.16) Lukas Waaranperä (Tim Wiström), 0–5 (19.57) Alvar Larsson (Viggo Mård).

Andra perioden: 0–6 (20.34) Joel Berglund (Alvar Larsson, Marcus Sundström).

Tredje perioden: 1–6 (51.12) Hannes Bäckmark (Nils Åberg, Samuel Lindquist Nilsson), 1–7 (59.47) Tim Wiström (Leo Jonsson, Lukas Waaranperä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Teg J20: 1-1-3

Piteå: 4-0-1

Nästa match:

Teg J20: Njurunda SK, borta, 10 januari 16.00

Piteå: Kiruna IF, borta, 11 januari 14.00