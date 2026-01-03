Finland segrade mot USA efter rysare

Finland tog hem segern på bortaplan med 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 1–0) efter förlängning mot USA i JVM Kvartsfinal herr och är klart för semifinal.

Arttu Vaelilae stod för Finlands avgörande mål 3.00 in i förlängningen.

USA–Finland – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Efter 35 sekunder i andra perioden gjorde USA 1–0 genom Cole Hutson.

Finland kvitterade till 1–1 genom Heikki Ruohonen tidigt i perioden av perioden.

USA gjorde 2–1 genom Cole Eiserman efter 10.15.

Därefter fixade Finlands Joona Saarelainen och Leo Tuuva att laget vände underläge till ledning med 2–3.

USA kvitterade till 3–3 genom Ryker Lee med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.33 kvar att spela.

Stor matchhjälte för Finland 3.00 in i förlängningen blev Arttu Vaelilae med det avgörande förlängningsmålet.

USA–Finland 3–4 (0–0, 2–1, 1–2, 0–1)

JVM Kvartsfinal herr

Andra perioden: 1–0 (20.35) Cole Hutson (Kamil Bednarik, Brendan Mcmorrow), 1–1 (24.46) Heikki Ruohonen (Max Westergaard), 2–1 (30.15) Cole Eiserman (Cole Hutson, James Hagens).

Tredje perioden: 2–2 (52.43) Leo Tuuva (Aron Kiviharju, Joona Saarelainen), 2–3 (53.38) Joona Saarelainen (Leo Tuuva, Lasse Boelius), 3–3 (58.27) Ryker Lee (James Hagens, Will Zellers).

Förlängning: 3–4 (63.00) Arttu Vaelilae.