Filip Öhrn gjorde två mål när Borlänge Hockey 2 vann mot Falu J18

Borlänge Hockey 2 vann med 5–2 mot Falu J18

Filip Öhrn gjorde två mål för Borlänge Hockey 2

Adam Melin avgjorde för Borlänge Hockey 2

Det blev Borlänge Hockey 2 som vann matchen hemma mot Falu J18 i U18 division 1 västra B herr på söndagen. 5–2 (4–1, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Borlänge Hockey 2 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.32 genom Alvin Hamqvist och gick upp till 3–0. Falu J18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Borlänge Hockey 2 dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Redan efter 2.57 i andra perioden reducerade Falu J18 till 4–2 genom Anton Sundberg efter förarbete från Erik Borgström.

12.29 in i tredje perioden slog Filip Öhrn till på nytt och ökade ledningen.

När lagen möttes senast vann Falu IF:1 med 4–3 efter förlängningsspel .

I sista omgången har Borlänge Hockey 2 Ludvika/Smedjebacken borta i Hitachi Arena, onsdag 17 december 19.30.

Borlänge Hockey 2–Falu J18 5–2 (4–1, 0–1, 1–0)

U18 division 1 västra B herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (2.32) Alvin Hamqvist (Malte Gabrielsson Otterström, Ludwig Forslund), 2–0 (5.47) Filip Öhrn (Henrik Brolin, Ludwig Forslund), 3–0 (10.30) Adam Melin (Alfons Nilsson, Alvin Hamqvist), 3–1 (10.55) Trulls Bjurström (Oliver Pernhall), 4–1 (16.53) Loui Fröjd (Fabian Englund Lövgren, Emil Hagberg).

Andra perioden: 4–2 (22.57) Anton Sundberg (Erik Borgström).

Tredje perioden: 5–2 (52.29) Filip Öhrn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge Hockey 2: 3-0-2

Falu J18: 2-0-3

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 17 december 19.30