Filip Leijonhielm i målform – Täby vann mot Almtuna

Täby-seger med 5–3 mot Almtuna

Täbys Filip Leijonhielm tvåmålsskytt

Tredje förlusten i följd för Almtuna

Bortalaget Täby tog hem de tre poängen efter seger mot Almtuna i U18 Nationell norra herr. 3–5 (1–0, 0–2, 2–3) slutade söndagens match.

Filip Leijonhielm gjorde två mål för Täby

Emil Tossavainen gjorde 1–0 till Almtuna efter 14 minuters spel efter förarbete av Edwin Storm.

Efter 14.32 i andra perioden slog Vincent Bäckdahl till på pass av Markus Malmgren och Filip Leijonhielm och kvitterade för Täby. Max Halfvards gjorde dessutom 1–2 efter 19.12 framspelad av Neo Nilsson och Vincent Bäckdahl.

Täby inledde tredje perioden med att göra 1–3 genom Tim Münger innan Almtuna svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Filip Hjorth för framspelad av Douglas Jönsson efter 7.04.

I slutminuterna var det dock Täby som avgjorde. Filip Leijonhielm gjorde 3–4 efter 15.58, innan Filip Leijonhielm satte 3–5 27 sekunder kvar.

Tim Münger och Vincent Bäckdahl gjorde ett mål och två assist var för Täby.

Almtuna har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Täby har sex poäng.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Almtuna IS vann de två första mötena. IFK Täby HC vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Almtuna Östersunds IK U18 borta och Täby möter Leksand borta. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 14.00.

Almtuna–Täby 3–5 (1–0, 0–2, 2–3)

U18 Nationell norra herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (14.52) Emil Tossavainen (Edwin Storm).

Andra perioden: 1–1 (34.32) Vincent Bäckdahl (Markus Malmgren, Filip Leijonhielm), 1–2 (39.12) Max Halfvards (Neo Nilsson, Vincent Bäckdahl).

Tredje perioden: 1–3 (42.49) Tim Münger (Markus Malmgren, Ludvig Langermo Neuman), 2–3 (44.04) Anton Persson (Lucas Åkezon), 3–3 (47.04) Filip Hjorth (Douglas Jönsson), 3–4 (55.58) Filip Leijonhielm (Ludvig Langermo Neuman, Tim Münger), 3–5 (59.33) Filip Leijonhielm (Tim Münger, Vincent Bäckdahl).

Nästa match:

Almtuna: Östersunds IK, borta, 17 januari 14.00

Täby: Leksands IF, borta, 17 januari 14.00