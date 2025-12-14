Filip Ingman låg bakom segern för Eskilstuna Linden Hockey mot Tullinge U18

Seger för Eskilstuna Linden Hockey med 5–1 mot Tullinge U18

Eskilstuna Linden Hockeys nionde seger på de senaste tio matcherna

Filip Ingman gjorde tre mål för Eskilstuna Linden Hockey

Ett hattrick stod Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman för i matchen mot Tullinge U18 i U18 division 1 östra C herr. Eskilstuna Linden Hockey vann på hemmaplan med 5–1 (2–0, 1–1, 2–0).

Segern var Eskilstuna Linden Hockeys nionde på de senaste tio matcherna.

Filip Ingman tremålsskytt för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.35 slog Maximilian Lainio till efter förarbete av Måns Dicksved.

Laget gjorde också 2–0 efter 9.58 när Filip Ingman slog till på pass av Wilhelm Högback Norén och Maximilian Lainio.

Efter 6.05 i andra perioden slog Liam Bruvik till på pass av Viggo Christensson och reducerade åt Tullinge U18.

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman gjorde 3–1 efter 18.03 framspelad av Måns Dicksved.

1.17 in i tredje perioden slog Filip Ingman till återigen framspelad av Maximilian Lainio och ökade ledningen.

Efter 5.17 slog Joel Vartiainen till på pass av Wilhelm Högback Norén och Eric Törnberg och ökade ledningen för Eskilstuna Linden Hockey.

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman gjorde tre mål och Maximilian Lainio gjorde ett mål och två målgivande passningar.

U18 division 1 östra C herr är nu färdigspelad. Eskilstuna Linden Hockey slutar på första plats och Tullinge U18 på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Eskilstuna Linden Hockey med 10–4.

Eskilstuna Linden Hockey–Tullinge U18 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

U18 division 1 östra C herr, Smehallen

Första perioden: 1–0 (3.35) Maximilian Lainio (Måns Dicksved), 2–0 (9.58) Filip Ingman (Wilhelm Högback Norén, Maximilian Lainio).

Andra perioden: 2–1 (26.05) Liam Bruvik (Viggo Christensson), 3–1 (38.03) Filip Ingman (Måns Dicksved).

Tredje perioden: 4–1 (41.17) Filip Ingman (Maximilian Lainio), 5–1 (45.17) Joel Vartiainen (Wilhelm Högback Norén, Eric Törnberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden Hockey: 4-0-1

Tullinge U18: 1-0-4