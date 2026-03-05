Filip Ingman låg bakom segern för Eskilstuna Linden Hockey mot Nyköping

Eskilstuna Linden Hockey vann med 6–5 efter förlängning

Eskilstuna Linden Hockeys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman tremålsskytt

Ett hattrick stod Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman för i matchen mot Nyköping i U18 allettan östra fortsättningsserie. Eskilstuna Linden Hockey vann på bortaplan med 6–5 (2–0, 0–3, 3–2, 1–0) efter förlängning.

Filip Ingman slog till 3.00 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

I och med detta har Eskilstuna Linden Hockey hela sex raka segrar i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Joel Vartiainen gjorde 1–0 till Eskilstuna Linden Hockey efter bara 3.32. Efter 4.38 gjorde Filip Ingman mål efter pass från Joel Vartiainen och ökade ledningen till 0–2.

Nyköping förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–0 och ställningen efter två perioder var 3–2.

Filip Ingman och Joel Vartiainen gjorde att Eskilstuna Linden Hockey vände till underläget till ledning med 3–4.

Nyköping kvitterade till 4–4 genom Gergo Lenkey i tredje perioden.

Efter 14.22 i tredje perioden gjorde Eskilstuna Linden Hockey 4–5 genom Gabriel Carlsson.

Nyköping kvitterade till 5–5 genom Gergo Lenkey med 26 sekunder kvar av perioden.

Matchvinnare för bortalaget Eskilstuna Linden Hockey 3.00 in i förlängningen blev Filip Ingman med det avgörande 6–5-målet.

Filip Ingman gjorde tre mål för Eskilstuna Linden Hockey och spelade fram till två mål och Joel Vartiainen stod för tre poäng, varav två mål. Zsombor Kovacs gjorde ett mål och totalt tre poäng för Nyköping och Gergo Lenkey gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Med en omgång kvar är Nyköping på tredje plats i tabellen medan Eskilstuna Linden Hockey är på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Nyköping med 8–4.

På söndag 8 mars 16.00 spelar Nyköping borta mot IK Göta och Eskilstuna Linden Hockey hemma mot Lidingö Vikings HC.

Nyköping–Eskilstuna Linden Hockey 5–6 (0–2, 3–0, 2–3, 0–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (3.32) Joel Vartiainen, 0–2 (4.38) Filip Ingman (Joel Vartiainen).

Andra perioden: 1–2 (23.05) Theo Grönqvist (Harry Teplan, Dennis Niklasson), 2–2 (25.55) Zsombor Kovacs (Gergo Lenkey, Zach Rohdin), 3–2 (31.27) Isak Wahnström (Emil Hernkvist, Sammy Nilsson).

Tredje perioden: 3–3 (40.59) Joel Vartiainen (Filip Ingman, Wilhelm Högback Norén), 3–4 (49.59) Filip Ingman, 4–4 (50.24) Gergo Lenkey (Zsombor Kovacs, Zach Rohdin), 4–5 (54.22) Gabriel Carlsson (Wilhelm Högback Norén, Filip Ingman), 5–5 (59.34) Gergo Lenkey (Emil Hernkvist, Zsombor Kovacs).

Förlängning: 5–6 (63.00) Filip Ingman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-2-1

Eskilstuna Linden Hockey: 5-0-0

Nästa match:

Nyköping: IK Göta, borta, 8 mars 16.00

Eskilstuna Linden Hockey: Lidingö Vikings HC, hemma, 8 mars 16.00