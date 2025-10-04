Filip Brander i form när Karlskrona vann mot Kungälv

Karlskrona vann med 5–1 mot Kungälv

Karlskronas Filip Brander tvåmålsskytt

Kungälvs tredje raka förlust

Karlskrona vann mot gästande Kungälv i U20 region syd herr. 5–1 (1–1, 3–0, 1–0) slutade matchen på lördagen.

Första perioden var jämn. Karlskrona inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Anton Andersson efter 1.32, men Kungälv kvitterade genom Wilhelm Sjöberg efter 11.40. I andra perioden var det Karlskrona som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Filip Brander och ett mål av Gabriel Hedmark. 14.42 in i tredje perioden nätade Karlskronas Loke Telleborn på pass av Olle Willén och ökade ledningen.

Det här betyder att Karlskrona nu ligger på fjärde plats i tabellen och Kungälv är på elfte plats.

Lagen möts på nytt i Oasen den 15 november.

Karlskrona möter IF Troja-Ljungby i nästa match borta tisdag 7 oktober 19.00. Kungälv möter samma dag Olofström hemma.

Karlskrona–Kungälv 5–1 (1–1, 3–0, 1–0)

U20 region syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (1.32) Anton Andersson (Olle Willén), 1–1 (11.40) Wilhelm Sjöberg (Arvid Samdell, Jacob Ekberg).

Andra perioden: 2–1 (20.54) Filip Brander (Anton Andersson, Olle Sandell), 3–1 (36.13) Filip Brander (Gabriel Hedmark), 4–1 (39.37) Gabriel Hedmark (Olle Sandell, Benjamin Adolvsson).

Tredje perioden: 5–1 (54.42) Loke Telleborn (Olle Willén).

Nästa match:

Karlskrona: IF Troja-Ljungby, borta, 7 oktober

Kungälv: Olofströms IK, hemma, 7 oktober